國家第1條綠道淡蘭古道10周年 基隆推系列活動 帶領民眾走訪百年山徑

基隆市文化觀光局今天表示，今年是推廣淡蘭古道旅遊邁入第10周年，又逢基隆400年活動登場，將規畫「暖暖慢旅・森森呼吸」主題活動，7月3､11及25日推出結合古道走讀、自然療癒、文化體驗與手作課程等遊程，6月2日上午10時起開放報名。

文化觀光局指出，淡蘭古道泛指昔日往來淡水廳至噶瑪蘭廳間的路徑，橫跨新北市、台北市、基隆市和宜蘭縣，是台灣第1條國家級綠道。政府自2016年起推動淡蘭古道觀光資源，基隆暖暖是淡蘭古道北路與中路的起點，可說是交通樞紐且蘊藏歷史人文。

文觀局長江亭玫說，為推廣淡蘭百年山徑，並深化基隆400文化地景認識，今年結合基隆淡蘭資訊站拉波波村、左下角工作室及基隆社區大學等單位，在7月3日､11日與25日辦理3場系列活動，共同守護屬於北台灣重要的百年山徑。

7月3日的活動主題是「自然療癒山徑體驗」，邀請暖暖在地瑜珈老師簡沁琳，搭配身心靈導師楊寧芙，透過靜心冥想、頌缽課程與能量梳理，讓參與者在森林環抱中沉澱情緒、釋放壓力。午後則至拉波波村，體驗暖暖代表性的藍染工藝，在染布過程中感受淡蘭古道與土地共生的文化記憶。

7月11日的活動邀請基隆在地文史工作者李正仁、基隆社區大學執行秘書游淑君，帶領民眾展開「暖暖人文生態慢旅」，走訪兩百餘年的媽祖廟安德宮、金山寺、福興宮等在地重要信仰場域，並探訪具有歷史意義的暖暖淨水廠百年幫浦間、暖暖親水公園、雙生土地公廟等景觀。

下午至拉波波村進行「童軍繩結提袋水苔球」手作課程，透過繩結編織與植栽創作，將淡蘭山林綠意融入生活，也在手作過程中感受土地溫度。

7月25日規畫「走入淡蘭深度走讀」，邀請《淡蘭古道──百年里山的長路慢行》作者吳雲天，與左下角工作室講師林芸先，帶領民眾從暖東峽谷出發，探訪峽谷地形、百年土地公廟及萬年活化石植物雙扇蕨。午後則至拉波波村，進行藍染手作體驗，重溫暖暖昔日作為大菁產地的文化記憶。

文化觀光局表示，希望透過「淡蘭百年山徑10th」系列活動，讓民眾以慢旅方式認識淡蘭古道與基隆文化地景，並於行走間體驗自然療癒與文化傳承。活動將在6月2日上午10時起，在基隆市文化觀光局Facebook粉絲專頁開放線上報名，每場次限量30人，額滿為止。報名者在活動當天，可獲得限量「摺疊收納椅」、「運動毛巾」及「磁鐵小燈箱」專屬紀念好禮。

基隆市文化觀光局舉辦淡蘭古道10周年系列活動，7月3､11及25日推出結合古道走讀、自然療癒、文化體驗與手作課程等遊程，6月2日上午10時起開放報名。圖／基市府提供

基隆市文化觀光局舉辦淡蘭古道10周年系列活動，7月3､11及25日推出結合古道走讀、自然療癒、文化體驗與手作課程等遊程，6月2日上午10時起開放報名。圖／基市府提供

基隆市文化觀光局舉辦淡蘭古道10周年系列活動，7月3､11及25日推出結合古道走讀、自然療癒、文化體驗與手作課程等遊程，6月2日上午10時起開放報名。圖／基市府提供

基隆市文化觀光局舉辦淡蘭古道10周年系列活動，7月3､11及25日推出結合古道走讀、自然療癒、文化體驗與手作課程等遊程，6月2日上午10時起開放報名。圖／基市府提供

基隆市文化觀光局舉辦淡蘭古道10周年系列活動，7月3､11及25日推出結合古道走讀、自然療癒、文化體驗與手作課程等遊程，6月2日上午10時起開放報名。圖／基市府提供