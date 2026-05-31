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宜蘭縣運3項6人次破紀錄！游雅君、李慈雲表現亮眼 羅東奪總錦標冠軍

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
社會女子組3000M障礙賽，宜蘭市選手游雅君破個人及大會紀錄。 圖／縣府提供
社會女子組3000M障礙賽，宜蘭市選手游雅君破個人及大會紀錄。 圖／縣府提供

宜蘭縣運動會歷經兩天比賽今天下午閉幕，選手們歷經激烈較勁，共有3項6人次打破大會紀錄，其中社會女子組宜蘭市選手游雅君刷新個人3000公尺障礙紀錄，頭城鎮選手李慈雲也刷新個人鐵餅紀錄；羅東鎮代表隊勇奪99面金牌入袋，蟬聯總錦標冠軍，表現亮眼。

全縣總錦標前六名依序是第一名羅東鎮，第二名宜蘭市，第三名五結鄉，第四名冬山鄉，第五名礁溪鄉，第六名壯圍鄉，這六支隊伍都是近年來縣運總錦標的常勝軍，公所平日積極推動全民體育，拿下縣運榮耀乃實至名歸。

破大會紀錄項目及成績共3項6人次：

●社會女子組3000M障礙賽：游雅君（宜蘭市） 11:44.94破個人114年11:47.28紀錄。

●社會男子組鐵餅: 李慈雲（頭城鎮）53.87破個人112年53.03紀錄。

●社會男女組4人x400公尺接力賽：王宥竣、郭玉萱、王宥晴、陳潔安（壯圍）3:45.15破大會112年3:46.30紀錄。

閉幕典禮由縣府教育處長陳金奇主持，頒獎表揚獲得優勝的選手和總錦標前六名鄉鎮市，讚許大家在田徑場上盡情揮灑、挑戰極限、締造佳績，他也感謝縣體育會理事長陳漢鍾、各單項委員會、各鄉鎮市公所，領隊、校長、選手隊職員及裁判等工作夥伴的配合支持，大家相約明年見。

宜蘭市立幼兒園的小朋友表演天真可愛，博得掌聲。圖／縣府提供
宜蘭市立幼兒園的小朋友表演天真可愛，博得掌聲。圖／縣府提供

社會男子組鐵餅比賽，頭城鎮選手李慈雲破個人及大會紀錄。圖／縣府提供
社會男子組鐵餅比賽，頭城鎮選手李慈雲破個人及大會紀錄。圖／縣府提供

宜蘭縣運動會總錦標前六名依序是第一名羅東鎮，第二名宜蘭市，第三名五結鄉，第四名冬山鄉，第五名礁溪鄉，第六名壯圍鄉，這六支隊伍都是近年來縣運總錦標的常勝軍。圖／縣府提供
宜蘭縣運動會總錦標前六名依序是第一名羅東鎮，第二名宜蘭市，第三名五結鄉，第四名冬山鄉，第五名礁溪鄉，第六名壯圍鄉，這六支隊伍都是近年來縣運總錦標的常勝軍。圖／縣府提供

社會男女組4人x400公尺接力賽，王宥竣、郭玉萱、王宥晴、陳潔安破大會紀錄。圖／縣府提供
社會男女組4人x400公尺接力賽，王宥竣、郭玉萱、王宥晴、陳潔安破大會紀錄。圖／縣府提供

金牌 羅東

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