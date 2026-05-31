遭指拿花蓮市3倍補助款 吉安鄉公所喊冤：基層努力被抹殺

花蓮縣議員日前質疑縣府對於地方建設補助「大小眼」，吉安鄉公所今天發聲明，指出此論述容易造成外界誤解，近年來的各項重大建設，每一筆經費背後都是基層沒日沒夜、修正無數次計畫書，並積極向中央及縣府爭取換來的成果，不是一句「關係好」而抹殺大家的努力。

民進黨議員胡仁順28日在縣議會質詢，質疑吉安鄉與花蓮市補助失衡，是否「吉安鄉長游淑貞跟縣長比較好、市長魏嘉彥跟縣長不好？」他表示縣府對吉安鄉補助款金額是花蓮市的3倍，讓花蓮市民淪為「三等市民」，縣長徐榛蔚將「政治利益擺前面」，大於縣民利益。徐榛蔚當時說，她不認同。

吉安鄉公所聲明澄清，各鄉鎮市公所皆會收到花東基金補助申請公函，針對中央的花東基金、部會補助以及縣府的配合款，大門都是對所有鄉鎮市敞開；機會是留給準備好的人，只要計畫具備可行性、前瞻性，且能切實提升全體縣民福祉，無論哪一個鄉鎮市提出，都保有計劃型的補助配套。

鄉公所表示，團隊近年來化被動為主動，面對中央與縣府的各項專案補助，皆委請專案人員以「跑第一」的精神全力對接，才能在競爭激烈的經費爭取中脫穎而出。

鄉公所指出，針對北昌市場修建計畫，關係到北昌地區及周邊鄰近花蓮市區長遠的商圈發展與公共安全和停車空間需求，團隊歷經多次與攤商溝通、周延規畫，提出兼具現代化與在地需求的可行性計畫，改建後的市場研擬多元使用。

修建計畫獲中央花東基金補助5500萬元，其中1500萬元為吉安鄉執行花東基金百分百的達成率所獲得的獎金，餘下1億4000萬元，由縣府分年補助。預計蓋3層樓建築，1樓為傳統市場、2樓為商場等多元利用，3樓及屋頂層則作為停車場，其中2樓會招商進駐，保留傳統市場也注入創新概念。

在東昌公墓遷葬上，鄉公所表示，不僅完成繁複的文資與都市計畫程序，更親自走入基層與鄉親、宗族協調，展現了極高的執行決心，在立委鄭天財協助下，獲得花東基金補助1500萬元執行經費。

而吉安菸廠活化，成為花蓮縣運動休閒園區，鄉公所說明，積極主動提供地方建言與協助，與縣府達成攜手代辦的默契，這正是「縣鄉協力」的最佳典範，而非排擠其他鄉鎮市。

「花蓮市與吉安鄉是密不可分的共同生活圈」鄉長游淑貞表示，吉安鄉的建設好，受益的絕對不只是吉安鄉民，更涵蓋了鄰近周邊的市民與全縣縣民。

游淑貞呼籲，地方建設需要的是「多一點積極，化被動補助為主動爭取」的行動力，與其陷入「誰跟誰比較好」的政治猜忌，或用「三等市民」這樣分化地方、挑撥縣民感情的政治語言，不如大家攜手合作，相互學習如何提升計畫的創新性與執行力。

鄉公所表示，未來仍會持續秉持「勤政愛民」的初衷，繼續積極向中央與縣府爭取經費，也邀請花蓮市及其他鄉鎮借鏡，各界齊心協力，為全花蓮縣民創造更大的福祉。