北港朝天宮北巡基隆迎駕 童子瑋扶轎：媽祖是我挑戰市長動力來源

北港朝天宮媽祖兩天北巡首日昨天在仁愛區及中正區遶境祈福，晚間並於國門廣場舉辦席開300桌的祈安晚會，上萬民眾擠爆，今天第二日轉往安樂區、中山區及暖暖區遶境。民進黨基隆市長參選人議長童子瑋昨在慶安宮迎駕扶轎，童說，三百多年來第一次來到基隆，對許多鄉親來說，是很難得的時刻，願媽祖護佑基隆。

童子瑋說，昨天基隆市區真的熱鬧滾滾，因為北港朝天宮媽祖來基隆。

三百多年來第一次來到基隆，對許多鄉親來說，是很難得的時刻。從早上開始，沿路就有很多人家設香案、等著參拜，慶安宮一帶更是一早就被人潮擠得滿滿的。

童子瑋到慶安宮迎接聖駕，他表示，後來也和擔任慶安宮主委的爸爸一起扶轎，陪著遶境隊伍走了一段路。媽祖聖駕經過的時候，路邊都是雙手合十、虔誠祈福的鄉親，讓人感到充滿力量。

童說，他從小在廟埕長大，看著阿公、爸爸為鄉親服務。這幾十年來，信仰和服務的精神，早已是他生命裡很重要的一部分，更是影響也決心要挑戰更大責任的動力來源。

童子瑋表示，這次有機會在這麼難得的北港媽遶境裡，和大家一起扶轎同行，心裡就有種很深的感觸，提醒自己要時刻守住這份傳承到自己身上的信念，把照顧地方的初衷一直放在心上。

他謝謝北港朝天宮媽祖蒞臨基隆，也謝謝所有投入接駕和遶境的宮廟、工作人員和鄉親朋友，願媽祖護佑基隆，風調雨順、四季平安。

議長童子瑋昨在慶安宮迎駕扶轎，童說，三百多年來第一次來到基隆，對許多鄉親來說，是很難得的時刻，願媽祖護佑基隆。圖／童子瑋提供

議長童子瑋昨在慶安宮迎駕扶轎，童說，三百多年來第一次來到基隆，對許多鄉親來說，是很難得的時刻，願媽祖護佑基隆。圖／童子瑋提供