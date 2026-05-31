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影／北港朝天宮媽祖北巡祈安晚會席開300桌 萬名信眾聚基隆

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
北港朝天宮媽祖北巡祈安晚會席開300桌，萬名信眾聚基隆。圖／基隆市政府提供
北港朝天宮媽祖北巡祈安晚會席開300桌，萬名信眾聚基隆。圖／基隆市政府提供

北港朝天宮媽祖兩天北巡首日昨天在仁愛區及中正區遶境祈福，晚間並於國門廣場舉辦席開300桌的祈安晚會，上萬民眾擠爆，今天第二日轉往安樂區、中山區及暖暖區遶境，透過祈福遶境、地方社團表演、藝人晚會及全民參與等多元活動內容，讓市民近距離感受傳統宗教文化魅力。

北港朝天宮媽祖北巡基隆祈安晚會」昨晚登場，吸引大批信眾及民眾共襄盛舉。副市長邱佩琳昨一早即偕同民政處長呂謦煒等市府團隊，代表市長謝國樑迎接北港朝天宮媽祖首度北巡駐駕基隆，晚間再度前往祈安晚會現場，向滿場信眾表達誠摯歡迎，並祈願媽祖庇佑國泰民安、市運昌隆，市民平安健康、安居樂業。

邱佩琳表示，感謝媽祖慈悲護佑，在此次北港媽祖北巡遶境活動期間帶來涼爽舒適的天氣，讓來自雲林及基隆在地的鄉親都能安心、愉快地參與盛會，也藉此感受基隆的熱情與魅力。

警察局動員約300名警力投入交通疏導及安全維護工作，環保局也出動約80位清潔隊員投入環境整潔維護。

邱佩琳指出，北港朝天宮媽祖此次首度展開北巡遶境，第一站便選擇來到臺灣頭基隆，意義格外重大。這不僅是宗教界的重要盛事，更象徵媽祖慈悲濟世、護佑眾生的精神，從雲林北港一路傳遞至北台灣的重要港都，為基隆帶來滿滿祝福與正向能量。

晚間祈安晚會在熱烈歡騰的氛圍中展開，立法院前院長王金平到場，現場燈光璀璨、人潮匯聚，伴隨莊嚴隆重的祈福儀式及精采演出節目輪番登場。活動由台灣好動體育發展協會、三千宮及暖暖碇內承福宮共同主辦，基隆市政府協辦，活動路線涵蓋仁愛、中正、安樂、中山及暖暖等五個行政區。

北港朝天宮媽祖北巡祈安晚會席開300桌，萬名信眾聚基隆。圖／基隆市政府提供
北港朝天宮媽祖北巡祈安晚會席開300桌，萬名信眾聚基隆。圖／基隆市政府提供

北港朝天宮媽祖北巡祈安晚會席開300桌，萬名信眾聚基隆。圖／基隆市政府提供
北港朝天宮媽祖北巡祈安晚會席開300桌，萬名信眾聚基隆。圖／基隆市政府提供

北港朝天宮媽祖北巡祈安晚會席開300桌，萬名信眾聚基隆。圖／基隆市政府提供
北港朝天宮媽祖北巡祈安晚會席開300桌，萬名信眾聚基隆。圖／基隆市政府提供

北港朝天宮媽祖北巡祈安晚會席開300桌，萬名信眾聚基隆。圖／基隆市政府提供
北港朝天宮媽祖北巡祈安晚會席開300桌，萬名信眾聚基隆。圖／基隆市政府提供

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