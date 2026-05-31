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花蓮65歲以上健保費、假牙補助 六月一日起上路

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

財劃法修正後，花蓮縣府今年總預算達四○一億元，推出社福政策，六月一日起實施六十五歲以上健保費補助，每人每月最多補助八二六元，同時上路的還有六十五歲以上長者及五十五歲以上原住民長者的假牙補助五萬到五萬五千元。

縣府指出，原本補助八十五歲以上長者健保費，擴大到設籍滿一年且六十五歲以上長者，都可享補助，補助的是長者自付額的部分，由縣府彙整資料，送交健保署辦保險費減免，民眾無需再提出申請，更不需要辦退保。

全縣六十五歲以上有六萬多人，縣府估算，全面補助健保費約需四億六千萬元；另提醒，民眾六月收到的健保繳款單，繳納的是五月健保費，還是要記得繳費。

另外，原本補助中低收入長者裝假牙，每年約有一百四十多人受惠，也從六月一日起擴大補助，分為兩類，六十五歲以上設籍滿三年，五年內累計最高補助五萬元，以及六十五歲以上或五十五歲以上原住民，具低收或中低收身分，五年內累計最高補助五萬五千元。

縣府表示，長者要申請假牙補助可向縣內健保特約牙科醫療院所諮詢，五十五歲以上一般原民向縣府原住民行政處申請，補助金額與一般身分六十五歲以上長者均為最高五萬元，不得與原住民族長者裝置假牙補助計畫或秀林鄉公所假牙補助重複申請。

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