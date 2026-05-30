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基隆這路段人行道施工1個月「挖破5次水管」 市府致歉要求撤換工地主任

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆安樂路二段人行道施工今天下午不慎造成周邊停水，搶修3.5小時後已全面恢復供水。圖／基隆市政府提供
基隆安樂路二段人行道施工今天下午不慎造成周邊停水，搶修3.5小時後已全面恢復供水。圖／基隆市政府提供

基隆安樂路二段人行道施工今天下午不慎造成周邊停水，搶修3.5小時後已全面恢復供水，但議員張之豪指控此處在過去1個月內，施工期間挖破自來水管已經5次以上。市府說，深表歉意，除要求廠商立即撤換工地主任外，也將依合約對承監造雙方進行處分，要求施工廠商確實加強工地管理。

基隆市政府現辦理安樂區安樂路二段人行道改善工程，今天下午1時於安樂路二段118號前進行舊有人行道打除作業時，因施工不慎誤擊地下自來水管線，導致自來水管破裂。

市府第一時間通知自來水公司人員配合搶修，經水公司人員確認需斷水搶修後，立即通知周邊住戶先行儲水，並於下午2時30分正式斷水搶修，影響1200戶。水公司原預估停水至下午6時，經全力搶修，已提前在下午4時30分恢復正常供水，降低對居民生活的衝擊。

市議員張之豪表示，安樂路二段工程由基隆市政府的工務處規畫、發包、施工。此處在過去1個月內，施工期間挖破自來水管已經5次以上。若只挖破1、2次，所有人都能體諒，3、4次，還可以相忍為市。但5次以上，還能強詞辯解，他身為安樂區市議員，若不幫此處市民發出憤怒之聲，那就會是他的失職。

市府工務處公有建築科陳威竹科長表示，對於本次意外造成市民不便，基隆市政府工務處深表歉意，除要求廠商立即撤換工地主任外，也將依合約對承、監造雙方進行處分。後續亦要求施工廠商確實加強工地管理，市府並將於工區進行打除作業時，落實於現場結合監造及自來水公司人員雙方，共同監督及確認，杜絕類似事件再次發生，維護市民權益。

基隆安樂路二段人行道施工今天下午不慎造成周邊停水，搶修3.5小時後已全面恢復供水。圖／基隆市政府提供
基隆安樂路二段人行道施工今天下午不慎造成周邊停水，搶修3.5小時後已全面恢復供水。圖／基隆市政府提供

基隆 人行道 張之豪

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