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宜蘭「星光滿天」6月起登場 16家業者帶路觀星

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣府舉辦「蘭陽星空賞螢季」系列活動「星光滿天」，將於6月1日起展開，邀請民眾探索宜蘭夜空。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣府舉辦「蘭陽星空賞螢季」系列活動「星光滿天」，將於6月1日起展開，邀請民眾探索宜蘭夜空。圖／宜蘭縣政府提供

「蘭陽星空賞螢季」系列活動「星光滿天」將於6月1日登場，宜蘭縣府攜手16家休閒農場、旅宿業者，由專業導覽人員帶領探索美麗夜空，6月1日起至8月底，到「宜蘭勁好玩」臉書粉絲頁「星光滿天」貼文按讚分享，有機會抽中住宿券。

縣府表示，「星光滿天」活動期間為6月1日至9月30日，合作業者涵蓋南澳、冬山、五結、員山、礁溪及頭城等地區，民眾可自行向業者報名參加夜間導覽，由專業導覽人員帶領欣賞璀璨夜空，介紹星座特色、分享觀星知識。

縣府表示，夜間觀星是低光害、低汙染的夜間旅遊型態，盼藉由導覽體驗，打造兼具生態永續與觀光的特色旅遊模式，並帶動夜間觀光發展。

為提升民眾參與度，縣府規畫抽獎活動，6月1日至8月31日上「宜蘭勁好玩」臉書粉絲頁「2026星空賞螢季．星光滿天」觀星集客GO貼文，按讚、留言「#2026星空賞螢季．星光滿天」，再標註@3位好友，就可參加抽獎，有機會抽中住宿券、農場體驗券、遊河觀星體驗等大獎。

宜蘭縣府舉辦「蘭陽星空賞螢季」系列活動「星光滿天」，將於6月1日起展開，邀請民眾探索宜蘭夜空。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣府舉辦「蘭陽星空賞螢季」系列活動「星光滿天」，將於6月1日起展開，邀請民眾探索宜蘭夜空。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭 礁溪 賞螢

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