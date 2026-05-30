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花蓮擴大敬老福利 65歲以上健保費、假牙補助6月上路

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府6月1日起擴大補助長者裝置假牙。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣府6月1日起擴大補助長者裝置假牙。圖／花蓮縣府提供

財劃法修正後，花蓮縣府今年總預算達401億元，縣府規畫多項社福補助，總預算通過後陸續上路，6月1日起實施65歲以上健保費假牙補助，健保費每人每月最多補助826元，假牙補助5萬到5萬5000元，兩項新政預算共4億多元。

花蓮縣原本補助85歲以上長者健保費，6月1日起擴大到設籍滿1年且65歲以上長者，都可享補助。縣府表示，補助的是長者自付額的部分，每人每月以不超過健保第六類地區人口應繳納的826元為上限，由縣府彙整資料，送交中央健保署辦理保險費減免，民眾無需再提出申請，更不需要辦理退保。

全縣65歲以上有6萬多人，縣府估算，全面補助健保費約需4億6000萬元；另提醒，民眾6月收到的健保繳款單，繳納的是5月健保費，還是要記得繳費。

同時上路的還有65歲以上長者及55歲以上原住民長者的假牙補助。花蓮縣原本補助中低收入長者裝置假牙，每年約有140多人受惠，也從6月1日起擴大補助，分為兩類，65歲以上設籍滿3年，5年內累計最高補助5萬元，以及65歲以上或55歲以上原住民，具低收或中低收身分，5年內累計最高補助5萬5000元。

縣府表示，長者要申請假牙補助可向縣內健保特約牙科醫療院所諮詢，55歲以上一般原民向縣府原住民行政處申請，補助金額與一般身分65歲以上長者均為最高5萬元，不得與原住民族長者裝置假牙補助計畫或秀林鄉公所假牙補助重複申請。

縣長徐榛蔚說，藉由推動各項福利政策，盼進一步減輕長者經濟負擔，提升生活品質與健康照護。

花蓮縣府6月1日起擴大補助健保費，65歲以上縣民設籍滿1年，都可享有補助。本報資料照片
花蓮縣府6月1日起擴大補助健保費，65歲以上縣民設籍滿1年，都可享有補助。本報資料照片

假牙 健保費 花蓮 財劃法

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