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台東市區6月1日起推無紙化停車 手機掃碼就能繳費

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
市區部分路邊停車格未來將不再提供紙本停車單，車主可透過手機或超商多媒體機查詢停車費並完成繳費。記者尤聰光／攝影
市區部分路邊停車格未來將不再提供紙本停車單，車主可透過手機或超商多媒體機查詢停車費並完成繳費。記者尤聰光／攝影

台東市智慧路邊停車服務將於6月1日正式上線，未來市區停車將逐步走向數位化與無紙化。縣府表示，除導入地磁感測技術開單外，市中心部分路段也將試辦無紙化停車服務，民眾停車後不再收到紙本停車單，只要掃描路旁燈桿上的QR Code，即可查詢停車紀錄並完成繳費。

縣府指出，智慧停車上路後，民眾除了可透過現場QR Code繳費，也能利用手機綁定Parking Online系統辦理自動扣繳，不但能即時收到未繳費通知，還可享有停車費9折優惠，減少忘記繳費的困擾。

考量部分民眾仍習慣使用實體繳費方式，縣府同步保留多元繳費管道。包括7-ELEVEN ibon、全家FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商多媒體機，都可24小時查詢停車紀錄及補印繳費單，即使停車單遺失或未收到通知，也能自行查詢繳費。

此外，民眾也可前往市區新生路619號路邊停車服務處辦理相關業務，或利用設於精誠路與新生路口的得來速免下車繳費站辦理繳費。部分城市車旅路外停車場也提供自動繳費機供民眾查詢與繳納停車費。

縣府表示，目前市區路邊停車格全面維持「前5分鐘免費」措施，希望透過智慧科技提升停車效率與服務品質，同時減少紙張浪費。

另外，縣府也提醒民眾，今年1月1日至6月30日為智慧停車政策宣導期，期間產生的停車費暫不執行催繳作業。若車主仍有未繳停車費，應把握6月底前完成補繳，7月1日起將恢復正常催繳程序，以免影響自身權益。

縣府呼籲，進入無紙化停車路段時，可留意現場綠色識別圖騰及QR Code告示牌，離場後記得查詢並完成繳費，共同適應智慧停車新模式。

台東市智慧路邊停車服務將於6月1日正式上線，部分路段導入無紙化停車模式，民眾停車後可直接掃描現場QR Code查詢停車紀錄及繳納停車費。記者尤聰光／攝影
台東市智慧路邊停車服務將於6月1日正式上線，部分路段導入無紙化停車模式，民眾停車後可直接掃描現場QR Code查詢停車紀錄及繳納停車費。記者尤聰光／攝影

台東 手機 停車費

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