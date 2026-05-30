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影／北港朝天宮媽祖北巡首站駐駕基隆 連2天遶境人潮湧拜

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
北港朝天宮媽祖北巡首站駐駕基隆，連二天遶境人潮湧。圖／基隆護國城隍廟提供
北港朝天宮媽祖北巡首站駐駕基隆，連二天遶境人潮湧。圖／基隆護國城隍廟提供

北港朝天宮媽祖今北巡，首站駐駕基隆連二天全市遶境，基隆市副市長邱佩琳率領市府團隊，前往基隆護國城隍廟恭迎媽祖聖駕，大批信眾夾道共同祈願、參拜，迎接宗教盛會。

北港朝天宮媽祖北巡蒞臨基隆，一早在國門廣場展開盛大的祈福遶境活動，由基隆護國城隍廟以最高規格接駕，特別由七爺、八爺率領信眾恭迎媽祖聖駕，象徵「媽祖會城隍」，市區沿途陣頭、藝閣及信眾隊伍綿延不絕，吸引大批民眾駐足參與，共同感受宗教文化的熱鬧氛圍。

邱佩琳表示，北港媽祖首次北巡，基隆很榮幸成為首站迎駕城市，這不僅是宗教界的重要盛事，更具有深厚的文化交流意義。基隆是一座充滿人情味與善良力量的城市，期盼透過媽祖慈悲護佑，讓更多人感受到信仰安定人心的力量。

連二天遶境，市府已結合警消相關單位成立指揮所，全力投入交通疏導與安全維護工作。民政處長呂謦煒表示，北港朝天宮媽祖史上首度北巡即選擇基隆作為第一站，象徵南北宗教文化交流的重要里程碑。市府對於這種正向的宗教活動全力給予正面支持。

北港朝天宮媽祖兩天北巡活動由台灣好動體育發展協會、三千宮及暖暖碇內承福宮共同主辦，基隆市政府協辦，活動路線涵蓋仁愛、中正、安樂、中山及暖暖等五個行政區。首日於仁愛區及中正區遶境祈福，晚間並於國門廣場舉辦席開300桌的祈安晚會；第二日則轉往安樂區、中山區及暖暖區遶境，透過祈福遶境、地方社團表演、藝人晚會及全民參與等多元活動內容，讓市民近距離感受傳統宗教文化魅力。

北港朝天宮媽祖北巡首站駐駕基隆，連二天遶境人潮湧。圖／基隆市政府提供
北港朝天宮媽祖北巡首站駐駕基隆，連二天遶境人潮湧。圖／基隆市政府提供

北港朝天宮媽祖北巡首站駐駕基隆，連二天遶境人潮湧。圖／基隆護國城隍廟提供
北港朝天宮媽祖北巡首站駐駕基隆，連二天遶境人潮湧。圖／基隆護國城隍廟提供

北港朝天宮媽祖北巡首站駐駕基隆，連二天遶境人潮湧。圖／基隆市政府提供
北港朝天宮媽祖北巡首站駐駕基隆，連二天遶境人潮湧。圖／基隆市政府提供

北港朝天宮媽祖北巡首站駐駕基隆，連二天遶境人潮湧。圖／基隆市政府提供
北港朝天宮媽祖北巡首站駐駕基隆，連二天遶境人潮湧。圖／基隆市政府提供

北港朝天宮媽祖北巡首站駐駕基隆，連二天遶境人潮湧。圖／基隆市政府提供
北港朝天宮媽祖北巡首站駐駕基隆，連二天遶境人潮湧。圖／基隆市政府提供

北港朝天宮媽祖北巡首站駐駕基隆，連二天遶境人潮湧。圖／基隆市政府提供
北港朝天宮媽祖北巡首站駐駕基隆，連二天遶境人潮湧。圖／基隆市政府提供

北港朝天宮媽祖北巡首站駐駕基隆，連二天遶境人潮湧。圖／基隆護國城隍廟提供
北港朝天宮媽祖北巡首站駐駕基隆，連二天遶境人潮湧。圖／基隆護國城隍廟提供

北港朝天宮媽祖北巡首站駐駕基隆，連二天遶境人潮湧。圖／基隆護國城隍廟提供
北港朝天宮媽祖北巡首站駐駕基隆，連二天遶境人潮湧。圖／基隆護國城隍廟提供

遶境 北港朝天宮 朝天宮 媽祖 基隆

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