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外地人看傻！基隆搭公車見公告「不可在基隆下車」 在地人揭真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期到基隆時，發現客運車上貼著「基隆上車不可於基隆下車」的告示，讓他相當好奇背後原因。示意圖，聯合報系資料照
一名網友分享，近期到基隆時，發現客運車上貼著「基隆上車不可於基隆下車」的告示，讓他相當好奇背後原因。示意圖，聯合報系資料照

一名網友分享，近期到基隆時，發現客運車上貼著「基隆上車不可於基隆下車」的告示，讓他相當好奇背後原因，不明白這項規定的用意。貼文一出後，不少在地人紛紛給出答案。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，只見客運車門上貼著一張公告，寫著「基隆上車不可於基隆下車」的告示牌，讓他忍不住發問「為什麼？」。

照片曝光後，立刻吸引許多在地網友解答，原來這類客運多屬於國道客運路線，主要提供基隆與外縣市之間的長途運輸服務，並非市區公車

對此，不少網友都表示「基隆上車只能在台北下車，國道客運通常不開放短途」、「要過高速公路不能有站票，如果短途中間就下車，等於少載一個趕著去台北的民眾」、「一看就知道是2088，除非有特別公告，不然國道客運搭乘區段必須要跨縣市，保障當地公車的客源不會被國道客運搶」、「2088不載短途啊，已經好幾次被無理取鬧的乘客鬧上新聞」、「國道客運不載短途客人，市場分隔，該搭市區公車就去搭市區公車」。

基隆 公車 國道客運

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