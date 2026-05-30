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基隆建德國中泳池爆疑氯中毒多學生不適 挨批不適任校長聲明還原經過

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆建德國中泳池爆疑氯中毒多學生不適，挨批不適任校長聲明還原經過。圖／教育處提供
基隆建德國中泳池爆疑氯中毒多學生不適，挨批不適任校長聲明還原經過。圖／教育處提供

基隆市建德國中游泳池5月初水質異常致學生不適送醫，疑氯中毒隔天仍開放國小泳隊學生下水，議員昨批學校處理不當。教育處昨晚表示將提送建德國中校長不適任事件審議，以維護學生安全及校園治理紀律。校長沈俊光發聲明回應，有指示委外廠商在泳池狀況未明前，全面停止所有的游泳課程，廠商仍開放學生入場，將追究營運業者法律責任。

市議員張之豪昨質詢建德國中泳池水質異常致學生不適送醫，疑氯中毒，卻處理不當。游泳隊學生在學校泳池練習，水味刺鼻，多人身體不適，8人中有2人送醫，其中一人疑似心肌炎一度進加護病房治療，但隔天泳池仍照常開放，水質安全維護有問題。

教育處昨晚說明，多名學生陸續感到身體不適，課程因此提前結束。但學校竟未依教育處指示辦理，隔天仍讓學生進入未經確認安全的泳池上課，將依相關規定，啟動審議程序，提送建德國中校長不適任事件審議，以維護學生安全及校園治理紀律。

校長沈俊光昨深夜發聲明回應表示，學校泳池屬於外包性質，於5月5日晚間，接獲通報有二名泳隊學生在放學後的泳訓時，回家後因身體不適至急診就醫，當晚即明確下令「在泳池狀況未明前，本校全面停止所有的游泳課程」，並同步通知委外營運業者。

沈俊光說，5月6日上午7時及8時，教育處與衛生局人員分別抵達學校泳池進行實地稽查。衛生局現場進行水質檢驗，數據顯示水質酸鹼值及餘氯數值均低於法規標準，檢驗不合格。衛生局當場勒令業者限期改善，泳池隨後封鎖並進行水質改善，並於5月8日經衛生局複查合格後，始同意恢復營運，學校接獲委外營運業者告知水質檢驗合格，才繼續游泳課程。

沈俊光表示，對於委外營運業者未於水質檢測合格確認前，即開放國小泳隊學生下水之管理疏漏，學校正依據委外契約條款對業者進行記點與裁罰續處，要求業者承擔違反合約相關之法律責任。

沈說，學生就醫的第二天早上，校長及家長會長與泳池業者即前往醫院探視，泳池業者於學生出院時到場協助代墊相關醫療費用，目前孩子狀況已穩定。待相關責任歸屬確定後，校方也將協助家長與學生維護應有權益。

此次事件會更加謹慎行事，確保學生平安、衛生、舒適的校園運動環境。

中毒 基隆 游泳池

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