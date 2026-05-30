成大、工程會攜手 調查馬太鞍溪 提治理計畫

成功大學與行政院工程會攜手投入上億元，展開「堰塞湖潰決風險管理與流域韌性治理計畫」，涵蓋水利、土木、公共衛生等領域，未來三年透過現地調查、監測馬太鞍溪，打造全流域治理模式，提供政府面對大型堰塞型災害的治理建議。

成大科學工作站昨在光復糖廠揭牌，這項計畫由成大投入七千五百萬元，行政院公共工程會補助四千八百萬元，共投入一億二千三百萬元，成大水利系名譽教授游保杉擔任總主持人。

計畫動員成大教授、學生上百人，共設十二小組，監測組透過衛星影像與實地勘察評估崩塌地穩定性、成大醫學院微生物與感染科專家也在光復採集土壤、排水溝等環境樣本，建立菌種資料庫，作為災後防疫科學依據；水利團隊在馬太鞍鋼便橋設置成大自行研發的泥沙濃度即時監測系統，提供暴雨期間河水含沙量等關鍵數據。

成大智慧水環境研究中心主任曾志民上月初帶隊，徒步上山以五天到堰塞湖周邊採樣，共採集一百公斤土砂，沿途多次遇到落石，他現地觀察，上游邊坡仍非常不穩定。

「只要貼近現場，答案就在這邊。」成大校長沈孟儒說，成立工作站除了現地蒐集資料、研究，也希望實際解決民眾的問題。

沈孟儒說，計畫以「全流域規畫、長期治理」為目標，包括上游土砂量化、中游洪流運移、下落聚落淹水風險等治理模式，還導入AI智慧模式，涵蓋公衛風險與心理健康等領域，絕對是世界級的研究，可以廣泛被其他國家使用。

工程會主委陳金德說，這次是國內首度針對單一災區系統性、科學化調查，未來將成重建工作的依據。