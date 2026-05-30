汛期到來 馬太鞍溪上游2億方土砂 隱患仍在

花蓮光復鄉洪患至今八個月，汛期到來，水利署日夜趕工完成光復堤防復建及萬榮導流堤上游段工程，築起防洪屏障，行政院長院長卓榮泰昨視察直言，馬太鞍溪上游仍有超過二億方的土砂，威脅尚未完全解除，後續仍須再推動光復地區高規格堤防及第二道防線。

卓榮泰、政委陳金德、顧問李孟諺等人昨到光復鄉馬太鞍溪視察堤防工程防汛整備，水利署長林元鵬簡報指出，八個月疏浚量達二千二百一十萬立方公尺，強化馬太鞍溪通洪能力。

馬太鞍溪橋上游左岸的萬榮導流堤上游段及下游右岸的光復堤防復建工程都已完成，高規格堤防明年底完工。因應汛期，同步啟動缺口封堵與抽水支援工作。

縣府代理祕書長饒忠說，疏浚出來大量土石，現在都堆在北岸，引發的沙塵暴以及去化量能都是問題；上游邊坡還有二億四千萬立方土砂，面臨災後第一次的颱風季節，以及可能的短延時強降雨，將是一大挑戰。

饒忠擔心，重災區佛祖街有二百七十公頃農田，堆積大量不透水的淤泥，一旦豪大雨，恐怕漫流，急需處理並施作永久性的排水系統。

陳金德表示，洪災造成大量農地被淹沒，輕災區已在復耕，一百六十多公頃重災區正由農業部查估地價，預計今年底完成。

卓榮泰指示，面對可能的颱風大雨，移動式抽水機及所有搶災器材都要詳實盤點、整備，在馬太鞍溪鋼便橋南北端橋頭，務必備妥各式防汛器材，隨時有應變能力。

卓榮泰等人也轉往光復邦查農場視察農業復育情形，要離去時，代表「馬太鞍溪流域部落青年聯盟」的青年高呼「要遞陳情書」，但被包圍阻擋，最後由在地縣議員蔡依靜協助代轉，一旁有民眾嗆「連個陳情書都不敢收，丟臉」。

張姓青年說，災區不少土地面臨被徵收、價購，甚至南堤須拆屋蓋堤防，但重建過程完全忽略災民耕作權與居住權，部落沒有諮商同意與決策參與機會，「我們反對的不是重建，是沒有部落參與的重建」。