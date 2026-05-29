季連成宣導全民安全指引 童子瑋：基隆要強化社區防災能力

行政院政務委員季連成今天到基隆慶濟宮宣導行政院的「台灣全民安全指引宣講」，基隆市議長童子瑋表示，基隆長期面對豪雨、颱風、坡地災害等風險，更是一座重要港口城市，需要強化社區防災能力，建立市民自身的安全意識。

童子瑋表示，感謝行政院團隊透過「台灣全民安全指引宣講」活動，和市民面對面分享全民安全的重要觀念。他說，安全不是口號，而是每個人在日常生活裡都能先理解、先準備、先熟悉的基本能力。

童子瑋指出，基隆長期面對豪雨、颱風、坡地災害等天然風險，同時也是重要港口城市，因此強化社區防災能力、建立市民自身安全意識，對基隆來說格外重要。這幾年生活裡需要面對的風險越來越多，從自然災害、公共衛生事件，到國際局勢變化，都在提醒大家平時就要做好基本準備。他認為，市民如果能先建立清楚的應變觀念，真正遇到狀況時才不會手忙腳亂，也才能保護自己和家人。

童子瑋表示，行政院從去年開始推動「台灣全民安全指引」，就是希望讓更多民眾熟悉平常可以先準備哪些事情、狀況發生時如何降低風險，以及怎麼照顧身邊的人。他說，當每個人都有基本判斷與行動能力，城市就會變得更有韌性。

童子瑋說，安全來自充足準備，當社區具備基本自助與互助能力，市民也有足夠安全意識與應變觀念，城市面對風險時就會更穩定，也更有力量。他感謝行政院團隊、季連成政務委員與所有參與市民，也希望大家把安全知識帶回家，讓安全觀念慢慢成為生活的一部分。