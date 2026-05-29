光復受災農地成功復耕 農場主號召更多農友參與

花蓮光復鄉邦查農場因堰塞湖洪災嚴重受損，透過農業部協助改良土壤，遭土砂淹沒約40公分的農地成功復耕大豆、辣椒及萵苣等。農場負責人蘇秀蓮說，要邀集更多農友重新耕作。

蘇秀蓮的農場位於佛祖街，是這次受災最嚴重的區域。她說，4.7公頃農地有1.2公頃淤土堆積達1層樓高，無法繼續種植，剩下的3.5公頃淤土最高也有40公分厚，「有一度也想放棄，但受到很多人的支援，我覺得更要走下去」。

蘇秀蓮打起精神，受損輕微的農地種植保種旱稻，因產量有限，目前暫時只能養雞維生；她也參與農業部復耕示範地，淤土約30至40公分農地透過深耕犁混土改良，施用有機質肥料等，成功種植「花蓮1號」優質大豆，還加工成豆奶。

行政院長卓榮泰今天下午視察農地復耕狀況，對蘇秀蓮勇於面對挑戰的精神表達敬佩之意。他說，政府會作為農民的後盾，提供技術、機具上的協助，幫助農民重新恢復耕作。

蘇秀蓮說，災後看到老人家在門口望著一片灰土、不知所措的表情令她印象深刻，她認為受災損失的農地，是讓她更有時間去幫助其他農友，接下來希望將農地成功復耕的經驗，去協助更多農友解決農地困境，重新耕作。

馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，造成光復地區約770公頃農地遭土砂淹沒受損，農業部統計，淹沒50公分以上重災區約160公頃，朝原地造林方向規劃設置紀念園區。低於50公分為一般受災區約380公頃，依受災狀況輔導復耕。

農業部次長黃昭欽表示，農地復耕面臨挑戰，洪水帶來的土砂多為欠缺有機質的坋土，甚至成「果凍土」，還有垃圾卡在土壤層，不利耕作，透過一站式專案協助，組織土壤專家團查勘，提出改良方式。

黃昭欽說，去年11月開始輔導農民復耕，透過機具翻耕、有機肥施肥，配合灌溉轉作羽衣甘藍、白玉蘿蔔、蕎麥、大豆等節水作物，陸續迎來收成，目標2年完成300公頃土壤改良。

卓榮泰視察結束後，「馬太鞍溪流域部落青年聯盟」的張姓青年高呼要遞交陳情書遭攔阻，最後由無黨籍花蓮縣議員蔡依靜轉交。這名青年表示，災後族人面臨農地及住家要被徵收或價購，卻未取得部落共識，認為不該只有一個選項，應有以地易地或租用等方案。