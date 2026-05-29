快訊

佛光山蘭陽別院傳爆炸聲！「牆壁龜裂、資料櫃震倒」疑飄瓦斯味 人員急疏散

工程師約會選拉麵店1句話被嫌「下流」 心理師點頭：真的母湯

擎天崗翻版？基隆國門廣場男女「野戰」 警方已鎖定當事人行蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

光復受災農地成功復耕 農場主號召更多農友參與

中央社／ 花蓮縣29日電

花蓮光復鄉邦查農場因堰塞湖洪災嚴重受損，透過農業部協助改良土壤，遭土砂淹沒約40公分的農地成功復耕大豆、辣椒及萵苣等。農場負責人蘇秀蓮說，要邀集更多農友重新耕作。

蘇秀蓮的農場位於佛祖街，是這次受災最嚴重的區域。她說，4.7公頃農地有1.2公頃淤土堆積達1層樓高，無法繼續種植，剩下的3.5公頃淤土最高也有40公分厚，「有一度也想放棄，但受到很多人的支援，我覺得更要走下去」。

蘇秀蓮打起精神，受損輕微的農地種植保種旱稻，因產量有限，目前暫時只能養雞維生；她也參與農業部復耕示範地，淤土約30至40公分農地透過深耕犁混土改良，施用有機質肥料等，成功種植「花蓮1號」優質大豆，還加工成豆奶。

行政院長卓榮泰今天下午視察農地復耕狀況，對蘇秀蓮勇於面對挑戰的精神表達敬佩之意。他說，政府會作為農民的後盾，提供技術、機具上的協助，幫助農民重新恢復耕作。

蘇秀蓮說，災後看到老人家在門口望著一片灰土、不知所措的表情令她印象深刻，她認為受災損失的農地，是讓她更有時間去幫助其他農友，接下來希望將農地成功復耕的經驗，去協助更多農友解決農地困境，重新耕作。

馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，造成光復地區約770公頃農地遭土砂淹沒受損，農業部統計，淹沒50公分以上重災區約160公頃，朝原地造林方向規劃設置紀念園區。低於50公分為一般受災區約380公頃，依受災狀況輔導復耕。

農業部次長黃昭欽表示，農地復耕面臨挑戰，洪水帶來的土砂多為欠缺有機質的坋土，甚至成「果凍土」，還有垃圾卡在土壤層，不利耕作，透過一站式專案協助，組織土壤專家團查勘，提出改良方式。

黃昭欽說，去年11月開始輔導農民復耕，透過機具翻耕、有機肥施肥，配合灌溉轉作羽衣甘藍、白玉蘿蔔、蕎麥、大豆等節水作物，陸續迎來收成，目標2年完成300公頃土壤改良。

卓榮泰視察結束後，「馬太鞍溪流域部落青年聯盟」的張姓青年高呼要遞交陳情書遭攔阻，最後由無黨籍花蓮縣議員蔡依靜轉交。這名青年表示，災後族人面臨農地及住家要被徵收或價購，卻未取得部落共識，認為不該只有一個選項，應有以地易地或租用等方案。

花蓮 堰塞湖 農地

延伸閱讀

馬太鞍溪萬榮、光復兩道堤防提前完工 地方憂上游2億多土砂是隱患

3年投入上億元 成功大學攜手行政院工程會啟動馬太鞍全流域治理計畫

苗栗農改場量產天敵黑卵蜂 有效抑制花東有機稻害蟲

沒建立回收SOP…台南農膜亂倒熱點暴增 市府：研議集中收運

相關新聞

影／卓榮泰視察光復堰塞湖災區 部落青年陳情遭攔：反對沒有部落參與的重建

花蓮馬太鞍堰塞湖洪患災區正積極復原重建，部落青年不滿未讓部落參與，今天利用行政院長卓榮泰視察機會想當面陳情，卻被警力人牆阻隔，無法遞交陳情書。陳情族人表示，反對沒有部落參與的重建，要求尊重災民耕作與居住權，不能以徵收為唯一手段。

季連成宣導全民安全指引 童子瑋：基隆要強化社區防災能力

行政院政務委員季連成今天到基隆慶濟宮宣導行政院的「台灣全民安全指引宣講」，基隆市議長童子瑋表示，基隆長期面對豪雨、颱風、坡地災害等風險，更是一座重要港口城市，需要強化社區防災能力，建立市民自身的安全意識。

馬太鞍溪萬榮、光復兩道堤防提前完工 地方憂上游2億多土砂是隱患

花蓮光復鄉洪患至今8個月，水利署日夜趕工完成光復堤防復建及萬榮導流堤上游段工程，築起防洪屏障，但颱風季節將至，地方仍憂心上游邊坡還有2億多立方土石，一旦下起豪大雨，仍有致災的可能。

基隆建德國中遭爆游泳池疑氯中毒多人不適送醫 市府將徹查

基隆市議員張之豪今天質詢指出，市立游泳池整修後上月發生中小學聯合運動會聯合比賽時發生跳台脫落導致比賽學生受傷，5月初建德國中游泳隊員練習時學生集體不適多人送醫，疑氯中毒，隔天又照常開放，無視學生安全。市長謝國樑表示遺憾，會以最高標準檢視，教育處長徐嬿承諾會徹查。

遭質疑農路拓寬自肥 台東議長吳秀華正面回擊：不要抹黑造謠

台東縣議會總質詢再掀攻防！縣議員林參天持續追打建和農路拓寬案，質疑縣府替議長吳秀華家族投資的渡假村開路，甚至以台語諺語「龜殼，龜內肉」暗批吳家自肥，並點名其個人資產暴增逾億元，呼籲檢調介入調查。戰火也從議會一路延燒至今天總質詢現場。

3年投入上億元 成功大學攜手行政院工程會啟動馬太鞍全流域治理計畫

花蓮光復鄉去年洪災釀慘重災情，成功大學與行政院工程會攜手投入上億元，展開「堰塞湖潰決風險管理與流域韌性治理計畫」，涵蓋水利、土木、公共衛生等領域，未來3年透過現地調查、監測，打造全流域治理模式，提供政府未來面對大型堰塞型災害的治理建議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。