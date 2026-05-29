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影／卓榮泰視察光復堰塞湖災區 部落青年陳情遭攔：反對沒有部落參與的重建

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
行政院長卓榮泰（右二）今天到花蓮光復邦查農場關心災後農業復育情況。記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰（右二）今天到花蓮光復邦查農場關心災後農業復育情況。記者王燕華／攝影

花蓮馬太鞍堰塞湖洪患災區正積極復原重建，部落青年不滿未讓部落參與，今天利用行政院長卓榮泰視察機會想當面陳情，卻被警力人牆阻隔，無法遞交陳情書。陳情族人表示，反對沒有部落參與的重建，要求尊重災民耕作與居住權，不能以徵收為唯一手段。

災後造成大量農田覆滿淤土，約有160多公頃重災田區將由農業部價購，另外，水利署因修築高規格堤防，涉及光復鄉馬錫山段、大馬段、大安段、太平段等494筆土地，也要徵收。

卓榮泰與政委陳金德等人今天下午到光復邦查農場視察農業復育情形，要離去時，代表「馬太鞍溪流域部落青年聯盟」的張姓青年高呼「要遞陳情書」，但被包圍阻擋，最後由在地縣議員蔡依靜協助代轉，一旁有民眾怒嗆「連個陳情書都不敢收，丟臉！」

張姓青年說，災後到現在，沒有一項重建工程跟部落討論，或與部落會議開會取得諮商同意權，政府以 「工程至上、安全優先」為理由，排除部落參與，連原民會都說災區造林、興建堤防不是土地開發行為，不需要諮商同意。

她說，災區不少土地面臨被徵收、價購，甚至南堤必須拆屋蓋堤防，但重建過程完全忽略災民耕作權與居住權，部落沒有諮商同意與決策參與機會。

「我們反對的不是重建，是沒有部落參與的重建」，聯盟表示，重建過程須考量族人對土地的感情與文化連結，不能把徵收價購當成唯一選項，也不能把安全當成失去土地的交換條件。

聯盟提出幾項訴求，將在地參與與協作機制列為特別預算執行條件，涉及土地變更、價購、徵收、安置或遷居的計畫，必須在標案設計前完成在地協作與程序正當性確認，中央也要跨部會盤點周邊可用土地，提出以地易地、租用及中繼安置等替代方案。

行政院長卓榮泰今天到花蓮光復<a href='/search/tagging/2/洪災' rel='洪災' data-rel='/2/250578' class='tag'><strong>洪災</strong></a>區視察，有部落青年要遞陳情書，但遭包圍阻擋。記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰今天到花蓮光復洪災區視察，有部落青年要遞陳情書，但遭包圍阻擋。記者王燕華／攝影

行政院長卓榮泰（左三）今天到花蓮光復邦查農場關心災後農業復育情況。記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰（左三）今天到花蓮光復邦查農場關心災後農業復育情況。記者王燕華／攝影

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