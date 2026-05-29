馬太鞍溪萬榮、光復兩道堤防提前完工 地方憂上游2億多土砂是隱患

花蓮光復鄉洪患至今8個月，水利署日夜趕工完成光復堤防復建及萬榮導流堤上游段工程，築起防洪屏障，但颱風季節將至，地方仍憂心上游邊坡還有2億多立方土石，一旦下起豪大雨，仍有致災的可能。

行政院長卓榮泰、政委陳金德、顧問李孟諺等人，今天到光復鄉馬太鞍溪視察堤防工程防汛整備，水利署長林元鵬簡報指出，8個月疏浚量達2210萬立方公尺，強化馬太鞍溪通洪能力。

馬太鞍溪橋上游左岸的萬榮導流堤上游段及下游右岸的光復堤防復建工程都已完成，高規格堤防明年底完工。因應汛期，同步啟動缺口封堵與抽水支援工作。

縣府代理祕書長饒忠說，疏浚出來大量土石，現在都堆在北岸，引發的沙塵暴以及去化量能都是問題；上游邊坡還有2億4000萬立方土砂，面臨災後第一次的颱風季節，以及可能的短延時強降雨，將是一大挑戰。

饒忠也擔心，重災區佛祖街有270公頃農田，堆積大量不透水的淤泥，一旦豪大雨，恐怕漫流，急需處理並施作永久性的排水系統。

政委陳金德表示，洪災造成大量農地被淹沒，輕災區已在復耕，160多公頃重災區正由農業部查估地價，預計今年底完成，由農業部公告徵收，原則上依災前市價價購，未來計畫作為兼具防災滯洪、環境保護、運動休閒及紀念4大意義的公園。

陳金德說，尚未完成價購前，已請內政部國土署、經濟部水利署、農業部農村水保署等單位分工合作，強化排水、布設抽水站等，降低淹水的可能性。

卓榮泰感謝水利署團隊在災後總動員投入救災工作，堤防的復建完工，提供進一步安全保障。提到超級堤，表示感謝宋楚瑜在省長任內組成一道超級堤防，等到光復超級堤防完工，希望邀請宋楚瑜到現場看看。

他指示，面對可能的颱風大雨，移動式抽水機及所有搶災器材都要詳實盤點、整備，在馬太鞍溪鋼便橋南北端橋頭，務必備妥各式防汛器材，隨時有應變能力。

水利署提前完成萬榮導流堤上游段，為萬榮鄉明利村提供防洪保護。圖／水利署提供

花蓮光復堤防經水利署日夜搶修，已經復建完成。圖／水利署提供