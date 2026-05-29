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基隆建德國中遭爆游泳池疑氯中毒多人不適送醫 市府將徹查

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市議員張之豪今天質詢指出，5月初建德國中游泳隊員練習時學生集體不適多人送醫，疑氯中毒，隔天又照常開放。記者游明煌／攝影
基隆市議員張之豪今天質詢指出，5月初建德國中游泳隊員練習時學生集體不適多人送醫，疑氯中毒，隔天又照常開放。記者游明煌／攝影

基隆市議員張之豪今天質詢指出，市立游泳池整修後上月發生中小學聯合運動會聯合比賽時發生跳台脫落導致比賽學生受傷，5月初建德國中游泳隊員練習時學生集體不適多人送醫，疑氯中毒，隔天又照常開放，無視學生安全。市長謝國樑表示遺憾，會以最高標準檢視，教育處長徐嬿承諾會徹查。

基隆市立游泳池上月28日中小學聯合運動會游泳比賽，國中男子組200公尺自由式比賽時，第四水道跳台在選手跳水時脫落，導致建德國中林姓學生受傷，當時他的腳破皮流血，仍奮勇向前游，還是拿到第一名，林父說，「應加強安全維護」。

議員張之豪今天總質詢時說，這起跳台脫落事故，是在市立游泳池全面停館整修後發生，重新開放後跳台竟脫落飛出，導致跳水的學生受傷，至今還沒修復。

張之豪並說，事故不只一起，另外建德國中游泳池5月5日另發生疑氯中毒事件，游泳隊學生在學校泳池練習，水味刺鼻，多人身體不適，8人中有2人送醫，其中一人疑似心肌炎一度進加護病房治療，但隔天泳池仍照常開放，水質安全維護有問題，要求教育處協助家長後續處理。

據一名學生家長表示，學生校發生疑氯中毒事件，游泳隊學生在學校泳池練習，多人身體不適，顯見水質維護管理有問題，應加強檢測避免影響學生練習及健康安全。

市府教育徐嬿立說，有關建德國中游泳隊員送醫事件，5月5日晚上接到醫院通報，也和校方通過電話，5月6日請衛生局人員稽查，水質酸鹹值和餘氯不符標準，要求校方暫停使用，但校方未立即暫停游泳使用，教育處人員後來前往學校要求泳池停止使用，衛生局也派人複檢。

徐嬿立表示，市立游泳池跳台脫落問題，則將在6月8日至12日水道淨空改善，安全無疑後才會使用。

市長謝國樑表示遺憾，會以最高標準檢視，要求加強學校游泳池的管理。

基隆市議員張之豪今天質詢指出，5月初建德國中游泳隊員練習時學生集體不適多人送醫，疑氯中毒，隔天又照常開放。記者游明煌／攝影
基隆市議員張之豪今天質詢指出，5月初建德國中游泳隊員練習時學生集體不適多人送醫，疑氯中毒，隔天又照常開放。記者游明煌／攝影

基隆 游泳池 中毒 謝國樑

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