遭質疑農路拓寬自肥 台東議長吳秀華正面回擊：不要抹黑造謠

台東縣議會總質詢再掀攻防！縣議員林參天持續追打建和農路拓寬案，質疑縣府替議長吳秀華家族投資的渡假村開路，甚至以台語諺語「龜殼，龜內肉」暗批吳家自肥，並點名其個人資產暴增逾億元，呼籲檢調介入調查。戰火也從議會一路延燒至今天總質詢現場。

林參天指出，該處附近幾乎只有一戶住家，卻規劃拓寬成15米大道，外界質疑聲浪不斷。他認為，整起案件疑點重重，縣府應該說清楚、講明白，而不是模糊帶過，否則難以消除外界對圖利特定對象的聯想。

面對連日質疑，議長吳秀華今天也首度正面回應。她表示，建和農路拓寬案是基於防汛需求以及當時農民陳情所推動，整個過程均依法行政、合法合規，「絕對沒有圖利任何人」。

針對外界關注的財產問題，吳秀華強調，自己的財產申報都是公開透明，既然敢攤在陽光下，就代表願意接受社會檢驗，也對自己的申報內容負責。

她也提到，自己與縣府許多一級主管認識超過20年，大家都清楚她的做事風格，不論是她本人、家人或辦公室團隊，從來不會向公務人員施壓。從政十多年來，雖然處理過大量陳情案件，但即使面對壓力，也從未要求第一線公務員違法或為難基層。

吳秀華並特別感謝縣長、秘書長及農業、建設、政風等局處，在近期風波中仍堅守制度、說真話，捍衛公務人員尊嚴。

她強調，今年底將迎來選舉，希望社會看到的是正向競爭，而不是抹黑與造謠，「政治可以有立場，但不該用不實指控達到政治目的。」她也表示，不論面對多少攻擊，都會勇敢走下去，相信正義終究站在良善的一方。

不過，林參天對此並不買單。他認為吳秀華的回應「沒有真正回答問題」，仍是在打迷糊仗，強調自己會持續追蹤監督，替民眾把疑點追查到底。