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3年投入上億元 成功大學攜手行政院工程會啟動馬太鞍全流域治理計畫

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國立成功大學與行政院工程會攜手投入上億元，在花蓮光復災區進行3年系統性、科學化研究，「成大科學工作站」今天在花蓮糖廠揭牌。記者王燕華／攝影
國立成功大學與行政院工程會攜手投入上億元，在花蓮光復災區進行3年系統性、科學化研究，「成大科學工作站」今天在花蓮糖廠揭牌。記者王燕華／攝影

花蓮光復鄉去年洪災釀慘重災情，成功大學行政院工程會攜手投入上億元，展開「堰塞湖潰決風險管理與流域韌性治理計畫」，涵蓋水利、土木、公共衛生等領域，未來3年透過現地調查、監測，打造全流域治理模式，提供政府未來面對大型堰塞型災害的治理建議。

這項計畫由成大投入7500萬元，行政院公共工程會補助4800萬元，共投入1億2300萬元，成大水利系名譽教授游保杉擔任總主持人。

「成大科學工作站」今天在光復糖廠揭牌，水利系主任董東璟說，計畫整合成大超過6個學院資源，動員教授、學生上百人，研究範圍從馬太鞍溪上游到下游，涵蓋水利、土木、土壤力學，並延伸至醫學、社會科學與都市規畫等災後復原議題，期程至少3年。

團隊共設12小組，監測組透過衛星影像與實地勘察評估崩塌地穩定性、成大醫學院微生物與感染科專家也在光復採集土壤、排水溝等環境樣本，建立菌種資料庫，作為災後防疫科學依據，水利團隊在馬太鞍鋼便橋設置成大自行研發的泥沙濃度即時監測系統，提供暴雨期間河水含沙量等關鍵數據。

成大智慧水環境研究中心主任曾志民上月初帶隊，徒步上山以5天到堰塞湖周邊採樣，共採集100公斤土砂，沿途多次遇到落石，他現地觀察，上游邊坡仍非常不穩定。

「只要貼近現場，答案就在這邊」，成大校長沈孟儒說，成立工作站除了現地蒐集資料、研究，也希望貼近在地聲音，實際解決民眾的問題。

沈孟儒說，計畫以「全流域規畫、長期治理」為目標，包括上游土砂量化、中游洪流運移、下落聚落淹水風險等治理模式，還導入AI智慧模式，涵蓋公衛風險與心理健康等領域，「絕對是世界級的研究」，完成後不但能複製到全國，也可以廣泛被其他國家使用。

工程會主委陳金德表示，馬太鞍溪堰塞湖的災難不是一天造成，也非單一事件，應該是累積多年在某一刻爆發，這次與成大合作是國內首度針對單一災區系統性、科學化調查，未來將成為重建工作的依據。

國立成功大學與行政院工程會攜手投入上億元，在花蓮光復災區進行3年系統性、科學化研究，「成大科學工作站」今天在花蓮糖廠揭牌。記者王燕華／攝影
國立成功大學與行政院工程會攜手投入上億元，在花蓮光復災區進行3年系統性、科學化研究，「成大科學工作站」今天在花蓮糖廠揭牌。記者王燕華／攝影

成大智慧水環境研究中心主任曾志民（中）上月帶隊走了５天，到堰塞湖周邊採集土砂，觀察邊坡狀態，還帶回100公斤土砂作研析。圖／成大提供
成大智慧水環境研究中心主任曾志民（中）上月帶隊走了５天，到堰塞湖周邊採集土砂，觀察邊坡狀態，還帶回100公斤土砂作研析。圖／成大提供

成大在花蓮光復成立科學工作站，校長沈孟儒（站立者）與科學家討論研究進展。圖／成大提供
成大在花蓮光復成立科學工作站，校長沈孟儒（站立者）與科學家討論研究進展。圖／成大提供

成大智慧水環境研究中心主任曾志民（中）上月帶隊走了５天，到堰塞湖周邊採集土砂，觀察邊坡狀態，還帶回100公斤土砂作研析。圖／成大提供
成大智慧水環境研究中心主任曾志民（中）上月帶隊走了５天，到堰塞湖周邊採集土砂，觀察邊坡狀態，還帶回100公斤土砂作研析。圖／成大提供

專精都市防災的日本東北大學教授村尾修，也帶領學生到光復災區考察，並作經驗分享。圖／成大提供
專精都市防災的日本東北大學教授村尾修，也帶領學生到光復災區考察，並作經驗分享。圖／成大提供

馬太鞍 行政院 成功大學

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