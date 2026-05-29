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台東假日快變上班日？議員籲讓基層樂在其中

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
縣府回應將檢視勤務調度與補休制度，兼顧活動推動與人員權益。圖／台東縣政府提供
縣府回應將檢視勤務調度與補休制度，兼顧活動推動與人員權益。圖／台東縣政府提供

台東縣議會今持續總質詢，議員章正輝指出，縣府及各公家機關近年頻繁將大型活動安排於假日舉辦，導致部分基層公務人員假日勤務增加，形同「假日等於上班日」，不僅壓縮休假與家庭時間，也可能造成工作壓力累積，應審慎檢視人力調度與制度安排。

縣府人事處回應指出，依現行規定，公務人員加班可選擇支領加班費或補休，兩者擇一，所有延長工時均依規定辦理補償，例如加班4小時即給予4小時補休或相對應加班費，制度上均有保障。

人事處表示，部分活動因配合民眾參與及觀光推廣需求，多安排於假日舉行，包含衛生、觀光等業務單位需配合民眾可參與時段辦理宣導或活動，因此假日勤務較為常見。

人事處強調，各單位加班均依相關規定辦理，並設有加班費或補休制度，以保障同仁權益，後續也將持續檢視勤務調度及補休運用情形，確保制度落實。

章正輝表示，近年台東觀光、節慶及行銷活動持續增加，包含路跑、市集、演唱會及部落文化祭典等，多集中於週末及連假舉行。雖有助帶動地方觀光與人潮，但背後仰賴大量基層公務人員支援勤務。

他也提到，活動規畫除制度與人力配置外，應思考如何讓基層人員在合理分工下「樂於參與、投入其中」，而非僅止於被動支援，以兼顧行政效率與職場氛圍。

有基層人員私下反映，平日業務繁重，假日仍需支援活動宣導，導致可陪伴家人的時間相對有限；也有人指出，假日大型活動通知往往意味著休息時間被壓縮，影響生活安排。

章正輝指出，部分單位長期以任務需求為由調派人力支援活動，雖設有加班費或補休制度，但實務上補休時間不易消化，恐使假日加班逐漸常態化。且基層人員除現場執行外，亦需投入前期規劃、場勘及後續核銷作業，整體工時負擔較為沉重。

對此，

台東縣議會總質詢，議員章正輝關切公部門假日活動及基層勤務負擔情形。記者尤聰光／攝影
台東縣議會總質詢，議員章正輝關切公部門假日活動及基層勤務負擔情形。記者尤聰光／攝影

加班費 台東 議員

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