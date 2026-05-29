基隆─石垣島渡輪首航 夜發晨抵 盼帶動跳島旅遊

基隆─石垣島航線「八重山丸」（YAIMA MARU）客貨渡輪昨晚十一時首航，航線採夜發晨抵模式，預計今天上午八時前抵達石垣島，這條航線暌十八年後重生。市長謝國樑說，「睡一晚就到了」，對北部民眾來說，是相當便利又有特色的旅遊方式。

營運的華岡集團昨舉辦八重山丸首航儀式，航港局長葉協隆、華岡集團董事長洪清潭、日本商船八重山株式會社社長大濱達也、副市長邱佩琳、石垣市長中山義隆等人到場。

葉協隆說，八重山丸航線「大家久等了」，啟航活絡了台日雙方觀光交流、促進台日雙方物流產業的發展及深化台日雙方的友誼。目前每周一航班，七月起增為兩個航班，期待未來能增闢蘇澳航點。

邱佩琳表示，這條航線歷經長時間努力與跨單位協調，得來不易，為台灣旅客赴日提供新的「跳島旅遊」選擇，盼吸引造訪石垣島的國際與日本旅客到基隆與台灣觀光。

基隆港務分公司總經理蘇建榮說，八重山丸國際渡輪航線，為基隆港海上觀光補上「最後一塊拼圖」，成為全台灣首位擁有全方位海上觀光旅遊產品的國際商港。

客貨渡輪載客數五百四十五名，貨艙七十輛汽車及九十個四十呎貨櫃，單程航程七小時。