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限量2萬個！台東味鐵路便當紅烏龍、鬼頭刀都入菜 下周五開賣

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
以「藍色海洋」和「金黃色陽光」為主視覺設計的東博限定便當盒，吸引遊客拍照打卡。記者尤聰光／攝影
以「藍色海洋」和「金黃色陽光」為主視覺設計的東博限定便當盒，吸引遊客拍照打卡。記者尤聰光／攝影

台東縣政府昨宣布攜手台鐵推出「東博限定便當」，把台東山海食材、旅行氛圍和在地特色全裝進便當裡，希望旅客搭火車時就能先聞到「台東味」，替二○二六台東博覽會預先暖身。

這次便當盒以藍色海洋和金黃色陽光為主視覺，呼應太平洋與台東特有的自然感，菜色選用南迴紅藜、洛神花、鬼頭刀、旗魚、紅烏龍及關山米等台東在地食材，做成兩款特色主菜便當。

縣府財經處表示，「東博限定便當」六月五日至八日將在台北車站鐵路便當節率先開賣，六月八日至八月五日會在全台廿三處台鐵據點限量販售，共推出兩萬個。不只賣便當，這次還串聯台東十二鄉鎮、六十八家在地店家。民眾只要拿著「東博限定便當盒」到合作店家消費就享有折扣、送小菜等優惠，另搭配集點、數位刮刮樂等活動，一路玩進台東。

縣長饒慶鈴說，很多人到台東旅行都從火車開始，因此特別和台鐵合作，把台東最有代表性的食材與風景元素結合，希望大家不只是吃便當，而是透過一餐，感受到慢生活與山海魅力。

一名來自台北的遊客平常就愛買台鐵便當，這次看到台東限定版，把鬼頭刀、紅藜在地食材都放進去，笑說，「光看，就想安排台東旅行了」。

台東 便當 台鐵 鬼頭刀

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