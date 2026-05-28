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基隆潮境海灣節啟動 台琉國際帆船賽、潮音樂打造山海魅力

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「2026基隆潮境海灣節」今天啟動。圖／基隆市政府提供
「2026基隆潮境海灣節」今天啟動。圖／基隆市政府提供

「2026基隆潮境海灣節」今天啟動，今年結合台琉國際帆船賽、人氣IP「貓貓蟲咖波」聯名活動及大型潮境音樂會，打造基隆港灣城市的山海魅力與夏日活力。

基隆市副市長邱佩琳在記者會表示，台琉國際帆船賽長年是展現海洋外交的重要舞台，自2004年由基隆接棒主辦後，不僅深化台日交流情誼，也促成基隆與日本宮古島締結姊妹市。今天首航的基隆至石垣島渡輪航線，為兩地觀光與經貿交流開啟全新契機，帶動台日在產業、觀光與文化上的深度互動。

邱佩琳指出，潮境音樂會將再次回到潮境公園舉辦，並與人氣IP「貓貓蟲咖波」合作，透過聯名活動吸引更多遊客來到基隆，帶動地方觀光與消費，活動期間可望吸引超過10萬人次造訪基隆，也期待石垣島航線開通後，吸引更多日本旅客來感受基隆的山海風景。

產業發展處長蔡馥嚀表示，潮境海灣節一直是市民與旅客每年最期待的夏季活動之一，今年潮境海灣節邁入第22屆，共有來自12個國家、36艘重型帆船及數百位選手參與，規模再創新高。6月15日起，市府於潮境公園推出「潮生態暨潮漁村互動展」暖身活動，現場設置大型「貓貓蟲咖波」充氣裝置，並結合AR擴增實境互動技術，民眾完成指定任務即可兌換限量禮品及參加抽獎。

今年台琉國際帆船賽規畫四個賽段，成為歷年賽程最長的一屆。其中，最具挑戰性的首站「基隆國際帆船賽」6月7日登場，由於基隆嶼周邊海域風向多變、水流複雜，極度考驗選手對風況與潮流的即時判斷，精采可期。

為讓民眾近距離感受帆船運動魅力，市府今年特別推出限量觀賽船，並安排專業解說員導覽，8月15日在潮境公園舉辦「潮音樂」，現場將打造結合山海意象的星光舞台，邀請小宇宋念宇、陳華、琟娜Verna、加爾文Garvin、曉翎Lena等人氣歌手接力演出，規畫山、海、世界三大主題市集，集結特色海味與文創商品，打造結合音樂、美食與海景的夏日盛會。

帆船賽當天除了搭乘觀賽船外，也推薦民眾到最佳觀賽點潮境公園或101高地欣賞賽事。

更多活動詳情及報名資訊請上潮嚮．山海基隆粉絲(https://www.facebook.com/ilovekeelung)、潮境海灣節官網(www.chaojingbay.com.tw)、觀賽船線上報名連結（https://accu.ps/8ghz3e）、或上網搜尋基隆潮境海灣節。

「2026基隆潮境海灣節」今天啟動。圖／基隆市政府提供
「2026基隆潮境海灣節」今天啟動。圖／基隆市政府提供

「2026基隆潮境海灣節」今天啟動。圖／基隆市政府提供
「2026基隆潮境海灣節」今天啟動。圖／基隆市政府提供

「2026基隆潮境海灣節」今天啟動。圖／基隆市政府提供
「2026基隆潮境海灣節」今天啟動。圖／基隆市政府提供

基隆 潮境公園 邱佩琳

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