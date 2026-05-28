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吉安拿到補助比花蓮市多3倍？ 議員批縣府補助失衡

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員胡仁順今天質詢時，質疑縣府補助吉安金額是花蓮市3倍，補助失衡。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員胡仁順今天質詢時，質疑縣府補助吉安金額是花蓮市3倍，補助失衡。記者王燕華／攝影

花蓮市、吉安鄉位居花蓮人口數前兩名，縣議員胡仁順發現，縣府對於兩市鄉似乎大小眼，近年補助吉安金額是花蓮市的3倍，吉安包括市場整建、公墓遷葬等，都獲縣府大力挹注，市公所卻經常得自籌經費淪為「三等市民」，質疑是否「吉安鄉長游淑貞跟縣長比較好、市長魏嘉彥跟縣長不好？」縣長徐榛蔚說，她不認同。

胡仁順今天在縣議會質詢，質疑補助失衡，並條列兩市鄉近年在市場、公墓遷葬、園區建設、健康設施等，獲得的縣府資源有極大差別。舉例來說，近日熱議的北昌市場修建計畫，中央花東基金補助5500萬元，餘下1億4000萬元全由縣府埋單，但花蓮市重慶市場10多年前整修，就是由經濟部、花東基金挹注加上公所自籌款，分兩期才完成。

同樣是公墓遷葬，吉安東昌公墓由縣府協助提花東基金補助1500萬元，花蓮市的佐倉公墓卻得市公所自己向花東基金提案爭取；園區建設更有明顯差別，胡仁順指出，吉安菸廠改建花蓮縣運動休閒園區以及吉安的健康園區工程，都獲縣府大筆配合款，甚至代辦工程，花蓮市卻未見類似建設。

「是不是吉安鄉長跟縣長比較好，花蓮市長跟縣長比較不好?」胡仁順說，縣府對吉安鄉補助款金額是花蓮市的3倍，花蓮市民淪為「三等市民」，質疑縣長徐榛蔚將「政治利益擺前面」，大於縣民利益。

胡仁順也說，花蓮縣府今年度總預算401億是史上最高，縣庫還有86億元盈餘，縣府卻只是拿來做不合理不公平的政治綁樁，採購大量摸彩品，或是舉辦高額的煙火式活動，就是不肯普發現金，縣府考量的根本不是錢夠不夠，而是發了有沒有政治利益。

徐榛蔚說，縣府86億元是當前的資金水位，每個月還是有相當多支出及法定預算要支付，與401億元不能畫上等號。她上任後，各種地方建設、社會福利，都是大步向前，都依地方需求及整體發展推動建設，預算也都是經議會審議通過，未來也將視地方需求持續推動各項建設。

花蓮縣府補助吉安鄉北昌市場整建工程1億4000萬元，引起熱議。本報資料照片
花蓮縣府補助吉安鄉北昌市場整建工程1億4000萬元，引起熱議。本報資料照片

花蓮縣議員胡仁順今天質詢時，質疑縣府補助吉安金額是花蓮市3倍，補助失衡。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員胡仁順今天質詢時，質疑縣府補助吉安金額是花蓮市3倍，補助失衡。記者王燕華／攝影

吉安 花蓮 游淑貞

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