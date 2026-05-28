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政院撥用26公頃土地 南迴傳統生態園區向前推進

中央社／ 台東縣28日電

政院通過撥用逾26公頃土地，作為「南迴地區傳統生態體驗園區」。立委陳瑩感謝行政院讓生態園區的規劃向前推進；台東縣議長吳秀華也表示，將督促台東縣政府完成相關程序。

民進黨籍立委陳瑩今天發布新聞稿表示，她於去年接獲太麻里鄉民代表陳孫金及金崙大武窟部落傳統領袖步拉路揚陳情，表達太麻里鄉金崙溪整治工程及周邊整體發展需求，希望在兼顧防災治水與部落生活環境改善的前提下，妥善規劃「南迴地區傳統生態體驗園區（含附屬停車場）」。

陳瑩指出，接獲陳情後積極推動相關國有土地撥用作業。行政院於26日核定太麻里鄉金富段622地號等37筆土地無償撥用，面積共26.5公頃，讓「南迴地區傳統生態體驗園區」向前推進。

陳瑩表示，感謝中央部會、台東縣政府及太麻里鄉公所共同努力，也感謝地方代表與部落長老持續反映地方需求。後續將持續追蹤相關工程及園區規劃進度，協助地方爭取建設如期落實，讓金崙朝向更安全、更具文化特色與永續發展的方向穩健推進。

國民黨籍台東縣議會議長吳秀華透過新聞稿表示，今年1月19日，她與國民黨籍立委黃仁、國民黨籍台東縣議員翁麗吟、尤忠正及鄉民代表、公所團隊，親赴金崙溪畔進行實地會勘。當時地方正面臨金崙溪疏濬土石去化，以及觀光署閒置國有土地活化的雙重考驗。

吳秀華指出，經過黃仁在中央層級的積極奔走與強力協調，行政院於今天正式函覆台東縣政府，同意將合計約26.5公頃的國有土地撥供太麻里鄉公所使用，用於辦理「南迴地區傳統生態體驗園區及附屬停車場」計畫。

吳秀華表示，土地撥用只是第一步，接下來的規劃與執行才是關鍵。她承諾未來將持續扮演地方與行政機關的橋梁，強力督促台東縣政府建設處與太麻里鄉公所農觀科，務必以最快速度完成後續撥用與行政程序，並在規劃過程中，充分考量與納入當地居民的意見與核心需求。

政院 陳瑩 吳秀華

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