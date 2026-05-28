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為廟宇協調土地獲台東縣議員肯定 饒慶鈴給自己笑容

中央社／ 台東縣28日電

台東縣議員林參天今天在縣議會感謝縣長饒慶鈴協助幫天后宮爭取土地，希望饒慶鈴能給自己一個笑容；饒慶鈴隨即做出笑容，感謝林參天的支持。

台東縣無黨籍縣議員林參天過去在縣議會對饒慶鈴的質詢總是不假辭色，「砲聲隆隆」，兩人針鋒相對。

林參天今天質詢饒慶鈴時，雖然也有指責饒的部分施政缺失，但難得感謝饒慶鈴對台東縣民做的貢獻，包括饒慶鈴幫忙台東市的信仰中心天后宮取得土地，以及和民進黨籍立法委員陳瑩、莊瑞雄合作幫台東馬偕醫院取得宿舍土地，留住醫療人才提升台東醫療量能。

林參天說，饒慶鈴打破了這些長年來無法解決的土地問題，他代表縣民感謝，相信媽祖也會保佑饒慶鈴，也希望饒慶鈴能給自己一點笑容；饒慶鈴立即給自己一個笑容，感謝林參天的支持。

饒慶鈴 陳瑩 天后宮

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