滯洪池工程 花蓮市和平路5/29起縮減車道3個月

為改善花蓮市區南濱一帶易淹水問題，花蓮縣府爭取中央經費新建南濱滯洪池等工程，配合引流箱涵施作，明天起和平路北端部分人行道及機慢車道將封閉3個月，保留雙向車道通行。

花蓮縣府建設處表示，和平路北端與南濱路交會路口，因施工影響，明天起路口車道縮減約130公尺，進行為期3個月的新建引流箱涵施作，將於沿線設置告示牌及施工號誌。

建設處表示，施工期間將占用西向部分人行道與機慢車道，道路會保留雙向車輛通行，車道寬度維持3.5公尺，若遇國定假日或連續假期，原則上停止施工，維持交通順暢。

建設處表示，南濱滯洪池新建及整體景觀工程於去年12月中開工，預計明年6月17日完工，施工期間將陸續針對周邊重要道路實施階段性交通管制。

另外，花蓮市公所將於明天起一連3天辦理中山路地下道牆面改善工程，採24小時連續施工，施工期間地下道封閉，東西向車流改行其他替代道路，預計6月1日凌晨分階段恢復通行。