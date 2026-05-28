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委外廠商涉違反廢清法…基隆市醫被搜索 市府：配合調查、追究違約責任

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立醫院委外處理一般廢棄物，承包廠商涉嫌違反廢棄物清理法，基隆地檢署今天發動搜索。基市府表示，配合檢警偵辦作為，市醫也將追究業者違反契約責任。聯合報資料照
基隆市立醫院委外處理一般廢棄物，承包廠商涉嫌違反廢棄物清理法，基隆地檢署今天發動搜索。基市府表示，配合檢警偵辦作為，市醫也將追究業者違反契約責任。聯合報資料照

基隆市立醫院委外處理一般廢棄物，承包廠商未運至合法場地，環保局查獲裁罰後移送法辦。檢方今發動搜索，市醫業務承辦人列被告。市府表示，絕不坐視破壞環境行為，並配合檢警偵辦，市醫也將追究業者違反契約責任。

基隆市立醫院發包處理一般廢棄物，一家科技環保股公司的基隆分公司以近百萬元得標。基隆市環保局發現廢棄物流向異狀，今年2月間通報環境部環境管理署北區環境管理中心。

基隆地檢署獲報後，啟動「檢警環聯繫平台」調查蒐證，今天指揮內政部警政署保七總隊刑事警察大隊，前往基隆市立醫院、涉案公司及相關被告住處共5處執行搜索，約談7人到案說明，其中市醫承辦人員和廠商3人為被告，廠商另3人為證人。

市府表示，承攬市立醫院一般廢棄物清運的業者，未將廢棄物送到合法棄置場地處理。基隆市環境保護局查獲裁處罰鍰，並主動通報環境部環境管理署北區環境管理中心，調查承攬廠商相關人員是否涉有違反廢棄物清理法刑責。

市府說，檢警今天的搜索約談行動，主要針對市醫承辦這項採購案的契約人員，了解發包及監管作業，市醫政風室主任全程配合執行，後續也將配合檢方釐清案情，並視案情發展，追究相關涉案人員的行政責任。

基市府強調，對破壞環境保護的行為，絕對不會容忍坐視。市府尊重檢警今天的偵辦作為，並已責成相關局處及人員全力配合，如實提供檢調單位所需任何資料。承攬廠商違反承攬清運廢棄物契約情形，市立醫院也將依法追究其違反契約的責任。

基隆 環保局 廢棄物

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