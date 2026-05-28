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台東金崙26公頃國有地終於拍板 將打造南迴地區傳統生態體驗園區

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
行政院昨正式核准同意無償撥用台東縣太麻里鄉金崙村金富段共37筆、面積超過26公頃的國有土地，交由鄉公所規畫使用。圖／台東縣議會提供
行政院昨正式核准同意無償撥用台東縣太麻里鄉金崙村金富段共37筆、面積超過26公頃的國有土地，交由鄉公所規畫使用。圖／台東縣議會提供

台東太麻里鄉金崙地區迎來發展關鍵一步。行政院昨正式核准，同意無償撥用金崙村金富段共37筆、面積超過26公頃的國有土地，交由鄉公所規畫使用，未來將打造「南迴地區傳統生態體驗園區」，結合觀光、防災與原住民族文化保存，為地方發展注入新動能。

這項進展，其實早在今年1月19日就已埋下伏筆。當時由縣議會議長吳秀華、立法委員黃仁，以及地方民意代表翁麗吟、尤忠正與公所團隊，親自前往金崙溪畔會勘，針對溪流疏濬土石去化與國有土地長期閒置問題交換意見，尋求活化方向。

地方人士指出，金崙擁有山海交會的自然景觀，加上豐富原民文化資源，只要搭配疏濬土石再利用與整體環境規劃，就有機會翻轉過去「資源有、但難以整合」的困境。

如今行政院正式核准撥用約26.57公頃土地，等於替計畫跨出最關鍵的一步，也讓「南迴地區傳統生態體驗園區及附屬停車場」的藍圖，終於從紙上走向實質推進階段。

吳秀華表示，這次土地成功撥用，是中央與地方合作的重要成果，也象徵地方長期爭取的方向逐漸成形，不僅解決閒置問題，也替金崙未來發展打下基礎。

不過，她也強調，土地到位只是開始，後續規畫與執行才是真正考驗，將持續督促縣府建設單位與太麻里鄉公所加速行政程序，同時在規畫階段納入地方居民意見，讓園區真正貼近在地需求。

未來規畫中的「南迴地區傳統生態體驗園區」，將以生態教育、文化體驗、防災功能與休閒空間整合為核心，期望成為南迴線上新的亮點據點，也帶動觀光與產業鏈發展。

台東 吳秀華 行政院

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