台鐵東部幹線連環出包 立委黃建賓：別讓東部民眾提心吊膽

台鐵東部幹線近來事故頻傳，從4月底瑞源至鹿野間電力設備故障、本月初鹿野至山里間發生路樹壓毀電力設備，導致列車中斷，到今天池上站又接連發生貨物列車出軌、普悠瑪勾斷電車線等事故，引發地方對東部鐵路安全與維護品質的高度憂心。

不少民眾直言，東部鐵路是花東最重要的交通命脈，不論通勤、返鄉、觀光都高度依賴台鐵，但近幾個星期事故接二連三，不只造成列車延誤與交通混亂，也讓搭車民眾愈來愈沒有安全感。

有地方人士指出，短時間內頻繁出現電力設備、電車線與行車事故，顯示台鐵在人員管理、設備巡檢與維護制度上恐怕已出現鬆動，問題不只是單一事件，而是整體系統穩定度令人擔憂。

更讓不少旅客不滿的是，台鐵票價近期才剛調漲，但民眾感受到的卻不是服務提升，而是事故增加與誤點頻繁。有旅客抱怨，「票變貴了，但搭車反而更提心吊膽，現在只要火車一停下來，就擔心是不是又出事了。」

立委黃建賓呼籲交通部與台鐵，除盡速完成搶修、恢復正常通車外，更應全面檢討東部幹線設備老化、人員訓練與日常維護問題，尤其花東地區交通選擇有限，一旦鐵路出狀況，影響的不只是交通，更直接衝擊觀光與地方生活。

民眾期待，台鐵不要每次事故後只停留在道歉與臨時應變，而是真正把東部鐵路安全當成長期問題面對，別讓花東居民每次搭火車，都像在碰運氣。