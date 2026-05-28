台東交通罰款連3年破2億 議員質疑成「固定財源」？

台東縣交通違規罰款近3年連續突破2億元，引發縣議會關注。議員簡維國、古志成在縣政總質詢時質疑，交通罰鍰理應隨著交通改善與守法觀念提升而逐年下降，但實際情況卻幾乎年年維持高額，甚至超過原本預算編列，令人懷疑是否已被視為穩定財源。

縣警察局表示，交通執法並非以開單或增加收入為目的，而是以維護交通秩序與用路人安全為優先考量。目前取締重點仍以超速、闖紅燈、酒駕、未禮讓行人等高風險違規行為為主，尤其近年台東觀光人潮增加、車流量提升，加上部分遊客交通違規習慣未改善，才導致罰鍰金額維持高檔。

簡維國指出，警察局近3年交通罰款預算編列約1.21億元，但實際決算都超過2億元，占地方自由財源比例約12.9%。他表示，交通罰鍰不應成為固定收入來源，「照理說，交通改善愈好，罰單應該愈開愈少，但現在卻剛好相反」。

他建議縣府將交通罰鍰更積極投入交通改善，甚至朝「專款專用」方向推動，包括學區交通安全、減速設施、行人號誌、自行車道等基礎環境改善，讓民眾真正感受到交通品質提升。

古志成則認為，每年交通罰鍰都超過2億元，也代表許多民眾交通違規情況仍相當普遍，「如果大家都守法，就不可能還有這麼高的罰款。」他認為，這也顯示交通教育與宣導仍有很大努力空間。

他表示，真正進步的交通，不是罰越多，而是違規越來越少，「如果有一天交通罰款剩幾千萬、甚至幾百萬，那才代表大家守法觀念真的提升」。如果交通罰款長期維持高檔，代表交通環境與駕駛習慣並未真正改善，縣府應重新思考交通政策方向，而不是只靠取締。

警方指出，除了執法外，近年持續加強校園、社區與高齡族群交通安全宣導，希望透過教育與執法並行，逐步降低事故發生率。

警察局強調，執法最終目的是希望民眾「少違規、少事故」，並不是希望民眾多被開罰單，也會持續在交通安全與民眾感受之間取得平衡。