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花蓮就業博覽會下月登場 47家廠商釋出2400個職缺

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府將於6月6日在中正體育場舉辦就業博覽會，縣府今天公布職缺類別。本報資料照片
花蓮縣府將於6月6日在中正體育場舉辦就業博覽會，縣府今天公布職缺類別。本報資料照片

花蓮縣政府將於6月6日舉辦大型就業博覽會，共有中華紙漿、台泥亞泥及飯店、長照機構及海巡署等47家廠商，釋出2400個工作機會，除中高階管理、技術職，也有不少護理師、房務員、居服員職缺，月薪以3到4萬元為主，民眾可備妥履歷，當天就可直接面試。

縣府社會處今天公布職缺類別，就業博覽會將於6月6日上午9時起在中正體育館舉行，參與徵才的產業橫跨觀光旅宿、餐飲服務、零售通路、照護服務、製造產業等領域，47家廠商包括華紙、亞泥、台泥、幸福水泥、理想大地、福容大飯店及多家長照機構、花蓮慈濟醫院等醫療機構，徵求職缺涵蓋工程師、行政人員、居服督導、居家照服員、社工員等類別，國軍及海巡署也招募大量軍官、士兵。

至於民眾最關心的薪資水準，國軍官兵至少4萬2150元起跳，公職護理師、藥師都有5萬多元水準，觀光旅宿業及製造業的作業員、操作員，薪資水準普遍落在3萬多元區間，居服員、社工員約在3萬5000元上下。

縣府表示，當天結合就業中心、原住民族就業服務辦公室及榮民服務處等就業服務單位，以及社福、志願服務資源等，提供相關就業資訊，有求職需求的民眾，可備妥履歷，當天到就博會現場直接與廠商面對面溝通，有機會縮短求職等待期，找到理想職缺。

花蓮縣府將於6月6日在中正體育場舉辦就業博覽會，共有47家廠商，釋出2400個職缺。本報資料照片
花蓮縣府將於6月6日在中正體育場舉辦就業博覽會，共有47家廠商，釋出2400個職缺。本報資料照片

職缺 花蓮 亞泥 台泥

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