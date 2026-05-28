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花蓮偏鄉學童找員警姊姊問功課　派出所成社區關懷站

中央社／ 花蓮縣28日電

花蓮偏鄉隔代教養情形普遍，卓溪鄉卓溪國小1名學童嚮往警察工作，認為警察形象正義、帥氣，經常放學後主動到派出所等待阿嬤來接，期間如遇課業問題，還能向員警姊姊請教。

花蓮縣警察局玉里分局表示，近日與卓溪國小合作推動學童課後關懷措施，結合校方既有課後輔導機制與派出所資源，提供學童在等待家長接送期間，有一處安全且安心的學習空間。

玉里分局指出，此項措施除有效減輕家長接送壓力外，也能避免學童獨自在外逗留，提升社區安全，透過與學校長期建立的良好互動基礎，警方以更貼近民眾的方式深入社區，逐步化解外界對警察嚴肅、不易親近的刻板印象，進一步深化警民情誼，共同打造有溫度的生活環境。

卓溪分駐所員警廖珮紋過去曾在國立台北教育大學就讀，警專畢業後到卓溪鄉服務，是孩子們眼中的漂亮姊姊，每當學童提出課業問題她都耐心解說，陪伴孩子一步步理解課程內容；員警除肩負治安維護工作外，也關心學童學習狀況，適時提供課業協助與生活輔導。

玉里分局長許竣閔表示，強化社區關懷，員警於執勤之餘主動關懷學童，不僅有助於建立學童對警察的正確認知，也能從小培養法治觀念與信任感，進一步增進警民關係，展現警察服務社區、守護民眾的溫暖形象。

警察 花蓮

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