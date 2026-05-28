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慎防高溫熱傷害　花蓮縣府籲加強農漁畜夏季管理

中央社／ 花蓮28日電

花蓮近日出現攝氏38度極端高溫氣象署頻發布高溫資訊，花蓮縣政府提醒從事戶外農務民眾應注意自身健康與安全，避免正午及高溫時段長時間或單獨作業，降低中暑及熱傷害風險。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯表示，近期高溫少雨，不僅增加農友戶外工作的身體負擔，也容易影響農作物生長及畜漁養殖環境。提醒農友務必做好田間水分管理及各項降溫措施，並隨時留意身體狀況。田間工作時，建議穿著淺色、透氣、排汗衣物及遮陽帽，並適時至陰涼處休息，以少量多次方式補充水分，避免熱傷害發生。

農糧作物方面，高溫及缺水容易造成土壤乾旱、作物萎凋及生長受阻，農友可加強田間水分管理，縮短乾旱時間，並視作物生長情形搭配遮陰網等設施，減緩植株衰弱及枯萎。目前正值部分水果結果期，也應加強套袋、防曬、遮陰及隔離等措施，避免日燒及果實受損。

畜產方面，高溫容易造成家畜禽熱緊迫，畜牧業者應加強畜禽舍通風及降溫，可利用噴水、灑水、風扇等設備協助降溫，並適時於飲水中補充電解質，避免因高熱造成食慾不振。

另外，注意養殖場內水塔若因曝曬導致水溫過高，不宜直接供畜禽飲用，應降溫後再供水，並避免於高溫時段進行餵料或疫苗接種。

養殖漁業方面，夏季水溫升高易降低養殖池溶氧量，魚類代謝及耗氧量則同步增加，若管理不當，恐造成浮頭或泛池情形。縣府提醒養殖業者應做好水質管理，適度增加溶氧設備運作，並合理控制投餌量，避免過度投餵導致水質惡化及魚類消化道疾病發生。

花蓮縣農業處表示，面對極端氣候帶來的高溫挑戰，將持續關注農漁畜產業受影響情形，並與各鄉鎮市公所、農會及漁會共同協助農友加強防災整備，降低災害損失；也呼籲農友如有農林漁牧災損情形，應主動向所在地鄉鎮市公所或漁會通報，後續依農業天然災害查報作業規定，邀集相關單位儘速辦理勘查及後續協助作業，保障農友權益。

高溫 花蓮 氣象署

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