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基隆市公車駕駛不足！和平島、八斗子、太白莊4路線減班三成

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市公車駕駛不足，和平島、八斗子、太白莊4路線平均減班約三成。本報資料照片
基隆市公車駕駛不足，和平島、八斗子、太白莊4路線平均減班約三成。本報資料照片

基隆市公車目前共162輛，每天有近千班次，司機約240人，缺額仍有近30人，市公車考量駕駛人力不足，25日公告101、102和平島、103八斗子、301太白莊路線約三成班次停駛。民眾反映班次減少，造成搭車不便。公車處表示，近期將招募新血，增加駕駛後會再調整。

市府公車處25日公告，因駕駛人力不足，公告下列路線部分班次自即日起停駛資訊，造成不便尚祈見諒。

一、101（102）和平島路線：（一）經祥豐街（平、假日）：06：40、08：00、09：40、11：35、13：20；（二）經中正路（平、假日）：13：40、15：30、17：35、19：25、21：15。

二、103八斗子路線：（一）經中正路（平、假日）：06：40、08：00、09：40、11：35、13：20；（二）經祥豐街（平、假日）：13：40、15：30、17：35、19：25、21：15。

三、301太白莊路線：（一）平日：06：10、07：30、08：30、09：30（經成功一路）、10：30（經成功一路）、12：00、13：25、14：15、15：35、16：40、17：55、19：10、20：30、22：00；（二）假日：06：10、07：30、08：30、09：30、10：30、12：00、13：25、14：15、15：35、16：40、17：55、19：10、20：30、22：00。

民眾反映和平島、八斗子及太白莊都是較偏遠路線，班次減少很多，造成臨時去搭車不方便，要等比較久才有車。

市府公車處長鍾惠存表示，這些路線班次平均減少二到三成，把搭乘人數較少的班次取消，留下搭乘人數較多時段的班次，主要是因為駕駛人力確實不足，近期已招募新血，如果補充駕駛後會再滾動式調整路線、班次。

基隆市公車目前共162輛，每天有近千班次，司機約240人，缺額仍有30人，目前平均月薪約在4.5萬到5.5萬元，市公車處將招新駕駛20人，5月15至24日報名，市府強調5月起每月加新5千元，並享有年終獎金、考績獎金及各項福利補助。

八斗子 和平島 基隆 公車駕駛

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