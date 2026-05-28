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夜空炸裂瞬間曝光！台東神秘火光「持續15秒」 真相掀熱議

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東夜空昨晚間再度出現神秘火光，多處「鏡頭君」同步拍下疑似火流星劃過天際的畫面。圖／民眾提供
台東夜空昨晚間再度出現神秘火光，多處「鏡頭君」同步拍下疑似火流星劃過天際的畫面。圖／民眾提供

台東夜空昨晚間再度出現神秘火光，多處「鏡頭君」同步拍下疑似火流星劃過天際的畫面，從晚間7點9分35秒出現，一直到7點9分50秒才消失，足足持續15秒，最後甚至在空中裂解成兩道光點，讓不少目擊民眾直呼「超震撼」。

這次以娜路彎飯店的監視畫面最清楚，完整拍下明亮火光高速掠過夜空的過程；加路蘭、富岡漁港鏡頭也都捕捉到部分軌跡。其中富岡漁港畫面右上角可見明顯亮光，而南橫埡口的鏡頭更拍到特殊畫面，除了主體火光外，同時間畫面中央還出現另一顆光點疑似伴飛，讓網友看了驚呼連連。

畫面曝光後，在網路社群迅速掀起討論，從台南一路到台北，都有民眾留言表示「有看到」，甚至有人成功錄下畫面。有人笑說，「15秒夠久，願望應該可以一次許很多個！」也有人形容像電影特效，「整片天空突然亮起來」。

不過，這道神秘火光到底是天然火流星，還是人造太空垃圾，也引發熱議。

有網友認為，從持續時間長、移動速度不算太快，加上最後階段出現裂解分散的情況來看，比較像人造衛星或火箭殘骸重返大氣層時燃燒的畫面。因為一般流星大多高速掠過，往往幾秒內就消失，不一定會明顯解體。

但也有人指出，如果是體積較大的火流星，在進入大氣層後，同樣可能因高溫與摩擦產生碎裂爆閃，因此目前仍難以判定真正來源。

接連兩天夜空都出現神秘火光，也讓不少台東民眾開始關注天空動態。有人笑說「最近晚上經過戶外，大家第一件事不是滑手機，而是先抬頭看天」。

台東 富岡漁港 流星

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