北港朝天宮媽祖基隆大遶境周六日登場 連2日注意交管及改道

北港朝天宮媽祖北巡基隆祈福遶境5月30、31日本周六日登場，因全市大遶境適逢假日期間，警方預期將湧入大量車流及人潮，基隆市警察局嚴陣以待，沿線將部署警力加強交通交管及疏導，降低交通影響，警方公布路線及時段，提醒民眾注意避開及改道。

市警局表示，30日遶境時間預計上午8時50分起至下午4時止，路線行經仁愛區忠一路、孝二路、忠二路、仁三路、愛四路及中正區義二路、中船路、中正路、北寧路、環港街、漁港二／三街、八斗街、祥豐街等多處路段，下午4時返回國門廣場辦理晚宴。

第二日5月31日遶境時間預計上午8時30分起至晚間6時止，從國門廣場出發，循中山區中山一路、安樂區安樂路一/二段、麥金路、基金一/二路、武訓街、基金一路135巷、武嶺街、基金一路129巷，再經由安一路到中山區成功二路、中山一/二路、中華路、文化路、文明路、湖海路一段，並於海興游泳池停車場駐駕；下午3時20分自海興游泳池折返中山一路循西岸高架橋、國道一號基隆(八堵)交流道前往暖暖區國安路、八堵路、過港路、源遠路、暖碇路、碇內街等路段，最後於承福宮駐駕結束遶境行程。

市警局交通隊說，基隆市道路較為狹窄，媽祖鑾駕所到之處及隨團進香之人、車隊伍眾多，呼籲民眾可多加利用大眾運輸工具，亦請駕駛人提前規畫行車動線避開遶境路段。警方連兩日加強全市道路交通管制及疏導，請用路人遵守交通規則並配合。