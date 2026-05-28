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等了2年…花蓮馥邑京華全拆重建 最快3年完工

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮市馥邑京華大樓因四○三強震受損，六棟須全拆，中央全額補助一億兩千五百萬元拆除及安置經費，昨天辦破垣典禮。記者王思慧／攝影
花蓮市馥邑京華大樓因四○三強震受損，六棟須全拆，中央全額補助一億兩千五百萬元拆除及安置經費，昨天辦破垣典禮。記者王思慧／攝影

前年四○三地震震損花蓮多棟建物，最後一處待拆危樓「馥邑京華」，一五二戶災民經過漫長等待，終等到拆除重建。中央全額補助一億多元拆除六棟建物，昨舉辦破垣典禮。住戶說，等兩年終於動工，盼加速都更重建早日恢復正常生活。

馥邑京華分為A到F六棟，原本僅規畫拆除A棟，因六棟地下室與基礎結構相連，若單獨拆除將造成整體配重失衡，恐影響其他棟安全，多方討論後決定全拆。

昨辦破垣典禮，縣府建設處副處長張志豪說，拆除工程第一個月先不封路，預計七月再作周邊交通管制。

國土署長蔡長展指出，馥邑京華為地上十五層、地下二層建物，六棟共一五二戶，預計花六個月時間，由上而下逐層拆除，後續計畫投入十三億元推動重建與都更，最快三年完工。

大樓周邊有二九二戶鄰屋，多為超過卅年老建築，縣府已完成現況調查與影像記錄，施工期間提供鄰屋住戶臨時安置。

謝姓住戶感嘆，震災後一家六口分散租屋，生活與經濟壓力沉重，看到大樓即將拆除，雖然不捨，也代表距離回家更近一步，希望工程順利，也盼政府延長租金補助，減輕負擔。

梁姓住戶目前暫住慈濟援建的大愛屋，他說，那畢竟不是自己的家，希望拆除與重建作業加快，早日恢復平靜生活。

大樓更新會莊姓委員表示，更新會已開過四次大會，朝原地重建方向推進，需要住戶齊心合作，後續將委由估價師與建築師評估重建費用，再依都更程序推動重建。

都更 張志豪 花蓮

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