基隆爆漢他病毒廣發老鼠藥 基隆鳥會籲停止濫發市府回應了

基隆因爆發漢他病毒確診病例，基隆市政府透過各區公所廣發鼠藥提供民領取防治鼠患，基隆鳥會今晚發出公開信，向基隆市政府喊話「請聽聽猛禽的悲鳴，停止濫發老鼠藥，還給基隆健康的城市生態。」市府回應，已請清潔隊及市府各場館加強周區巡查，發現死老鼠及時清除，降低生態衝擊。

基隆鳥會發公開信給市府團隊與全體基隆市民，指近日市府積極發放老鼠藥，許多鄰里也積極投放鼠藥，但老鼠藥絕對不是解方，甚至是惡性循環的開始。長年以來，台灣猛禽研究會與各地的鳥會不斷在第一線目睹令人心碎的畫面，那些在城市上空盤旋的黑鳶、穿梭於公園的鳳頭蒼鷹，以及夜晚守護社區的領角鴞，正因為隨手投放的「老鼠藥」，而在角落裡痛苦地吐血、抽搐，最終走向死亡。

鳥會說，借鏡台灣猛禽研究會長期的病理檢驗與追蹤數據，必須向市府與大眾傳達一個極度危急的事實：台灣猛禽體內驗出老鼠藥的比例高得令人咋舌，城市正在不知不覺中，對這些珍貴的天然捕鼠客進行「無差別毒殺」。

基隆鳥會指出，市面上發放的滅鼠藥多為第二代抗凝血劑（SGARs），具有極強的毒性與殘留性，老鼠吃下藥餌後，會引發嚴重的內出血，經歷數天的痛苦掙扎，中毒的老鼠行動遲緩，成為猛禽眼中「最容易捕捉的獵物」。當猛禽吃下這些毒鼠，高濃度的抗凝血劑便會在猛禽肝臟中累積，最終導致猛禽也死於嚴重的內出血。

鳥會說，猛禽與蛇類是老鼠最害怕的天敵，當用毒藥消滅這些頂級掠食者，一旦停止投藥，擁有超強繁殖力的老鼠將在「沒有天敵」的環境下，引發更可怕的數量大爆發。

基隆鳥會認為防鼠需要用對方法，市府應帶頭停發鼠藥， 呼籲環保局與民政系統停止例行性發放老鼠藥。將預算轉投入公共區域的環境清潔、市場廢棄物管理與下水道清淤。

建議使用物理性捕捉工具、民眾停止不當餵食野生動物或流浪動物，請用「清潔」取代「毒殺」。

基隆市動保所回應，為因應漢他病毒防鼠行動，各區公所於發放老鼠藥時，皆檢附使用說明，並宣導應配合餌料盒使用。動保所5月22日舉辦居家防鼠講座，邀集60位鄰里長宣導防鼠三不原則（不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃）並講授老鼠藥使用方式。

動保所說，為因應民眾居家鼠患問題，市府提供病媒防治專業團隊到府諮詢，協助市民落實防鼠三不原則。針對投放老鼠藥後的死老鼠議題，滅鼠專案會議時已請清潔隊及本府各場館加強週區巡查，發現死老鼠及時清除，以降低生態衝擊。