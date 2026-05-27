支持護病比制度化 花蓮縣府：持續優化護理人力環境

護理人員工作負荷及醫療量能等議題，花蓮縣政府支持中央推動「醫療機構設置標準護病比入法」，對保障病人安全及改善護理執業環境具重要意義，也建議中央持續檢討護理相關給付機制。

花蓮縣長徐榛蔚今天透過新聞稿表示，中央明定「醫療機構設置標準護病比入法」自民國117年5月1日起施行，並設有過渡期供醫療機構逐步調整，對建立更完善的護理人力配置制度具有重要意義。

縣府認為，護病比制度化不僅有助於保障病人安全、提升醫療照護品質，也能減輕第一線護理人員工作負荷，對改善護理執業環境及穩定醫療量能均有正面助益。花蓮縣衛生局也將持續關注轄內醫療院所因應情形，協助地方醫療體系穩健銜接政策。

衛生局長朱家祥指出，目前本縣新任護理人員薪資結構，北區醫院約為新台幣4萬餘元，中南區部分醫院已達5萬餘元，另有各項福利津貼，例如簽約金、夜班費、獎勵金等，顯示醫療院所近年持續透過提升薪資待遇及福利制度，積極延攬與留任護理人才，也反映醫療體系逐步重視護理專業價值。

另一項鄉親關心的議題是病床，根據衛生局了解，本縣8家急救責任醫院，於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後護理人力最缺乏時，全縣約有14%的床位無法收治病患，目前趨緩則約為7%，受影響最多的是醫學中心。

針對護理人力留任議題，花蓮縣衛生局於去年兩度召開縣內10家醫院護理主管共識營，透過跨院交流與經驗分享，共同研商護理人員留任機制、職涯培育及實習制度優化等策略。

朱家祥表示，會議除聚焦政策討論外，也促進縣內護理主管間支持與交流，建立正向合作網絡。考量與會護理夥伴反應良好，已規劃於今年6月再次辦理，以護病比入法議題共同研商。

針對外界關心南區病患轉診北區醫院情形，朱家祥說明，主要原因並非病房不足，而是部分專科醫師量能不足所致，顯示目前醫療人力問題並不限於護理人員，包括各類醫事專業人力皆面臨短缺壓力，仍需中央與地方共同面對。

至於外界提出補助初任護理師薪資建議，朱家祥表示，相關政策應兼顧整體護理人力結構與公平性，若僅針對特定對象補助，恐難全面改善護理薪資制度。仍應從制度面整體檢討護理給付與薪資機制，才能穩定護理人力並提升留任意願。

徐榛蔚強調，縣政府持續關注醫護人力發展，作為第一線醫護人員的支持後盾，並建議中央持續檢討護理相關給付制度，讓護理專業獲得合理待遇，共同打造更安全、更有品質的醫療照護環境。