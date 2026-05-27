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爭取中央治水補助全數落空 黃建賓：不能讓台東成為被遺忘的防災孤兒

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
立委黃建賓將要求中央重新檢討對台東治水補助的態度，不能讓「質詢承諾協助、最後卻全數落空」成為常態。圖／黃建賓辦公室提供
立委黃建賓將要求中央重新檢討對台東治水補助的態度，不能讓「質詢承諾協助、最後卻全數落空」成為常態。圖／黃建賓辦公室提供

經濟部水利署近日完成「115至118年新一批治水計畫」初審，台東縣政府送審的相關治水案件，最後卻完全沒有任何一案獲得核定，讓地方相當失望，也讓地方對中央治水政策的公平性產生疑慮。立委黃建賓將持續追蹤相關案件辦理情形，要求中央重新檢討對台東治水補助的態度。

黃建賓表示，日前在立法院質詢時，特別針對台東縣河川整治工程經費問題，向經濟部水利署爭取中央協助。當時水利署長在質詢中承諾，會盡力協助台東相關的治水經費，降低地方防洪壓力。然而，近期台東縣政府送審的相關治水案件，最後卻完全沒有任何一案獲得核定。

他說，台東位處颱風第一線，每逢豪雨、颱風侵襲，往往都是全台首當其衝的地區。對地方而言，河川整治與清疏不是一般建設，而是攸關人民安全的救命工程。

他指出，中央如今以台東在財政收支劃分法被列為第一級財力等級為由，對相關治水與清疏經費採取消極態度，對台東非常不公平。因為台東基礎建設維護成本本來就遠高於西部縣市，尤其防洪治理需求更高，不能只用單一財力級次作標準，忽視所面臨災害風險。

黃建賓強調，將持續追蹤相關案件辦理情形，要求中央重新檢討對台東治水補助的態度，不能讓「質詢承諾協助、最後卻全數落空」成為常態。面對極端天氣挑戰，中央與地方應共同合作，提前做好防洪整備，才能真正守護台東鄉親生命財產安全。

黃建賓 台東 治水 颱風 豪雨

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