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馬太鞍溪高規格堤防6月動工掀徵地爭議 農民憂土地、生計遭犧牲

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
第九河川分署今天在光復國小舉辦「馬太鞍溪光復堤段高規格暨第二道防線系統性治理工程」公聽會，有農民土地權益自救會表示，支持治理與防洪建設，但不應犧牲農民土地與生計。記者王思慧／攝影
第九河川分署今天在光復國小舉辦「馬太鞍溪光復堤段高規格暨第二道防線系統性治理工程」公聽會，有農民土地權益自救會表示，支持治理與防洪建設，但不應犧牲農民土地與生計。記者王思慧／攝影

為阻止花蓮馬太鞍溪上游土砂再次沖刷下來造成危害，經濟部水利署第九河川分署推動高規格堤防及第二道防線工程，須徵用溪邊土地。鳳林綜開段農民土地權益自救會今天表示，支持治理與防洪建設，但不應犧牲農民土地與生計；九河分署強調，工程關乎河岸與居民安全，用地將優先採協議價購。

第九河川分署依據土地徵收條例規定，今天在光復國小舉辦「馬太鞍溪光復堤段高規格暨第二道防線系統性治理工程」首場公聽會。工程規畫在馬太鞍溪右岸興建高規格堤防及第二道防線，其中高規格堤防長約5515公尺，第二道防線堤防長4285公尺，堤頂寬度50公尺，工程涉及光復鄉馬錫山段、大馬段、大安段、太平段等494筆土地。

自救會表示，綜開段土地長期作為農業生產及代耕使用，關係許多農民家庭生計，若工程確有用地需求，政府應優先採取「以地易地」方式，提供可持續耕作的替代農地，避免農業經營規模遭切割，降低對農民收入與地方農業的衝擊。

自救會也指出，若未來確有徵收或徵用必要，補償應依公平、合理、公開原則辦理，除土地價格外，也應納入農地利用價值、農業生產損失、作物投入成本及代耕農民權益等因素，呼籲相關單位建立公開透明的溝通協商機制，避免造成地方對立。

第九河川分署長吳明華表示，北岸用地取得已分多場次召開公聽會，相關範圍也經過專家學者審查與安全評估，由於馬太鞍溪上游仍有超過2億立方公尺土砂，河岸安全必須優先考量，若沒有興建堤防，鄰近溪邊農地種植作物可能因淹水造成損失。

吳明華指出，水利署持續辦理地方說明及公聽程序，希望降低民眾疑慮，用地部分將優先採市價與地主協議價購，若協議不成、不得已才會進入徵收程序。河川防護安全不僅關係農民耕作與投資保障，也影響整體居民生命財產安全，希望透過治理工程降低災害風險，讓居民少一點擔憂。

吳明華說，馬太鞍溪南岸鄰近光復鄉區域，先前已辦理土地徵用，超過6成地主已領取租金補償，並召開兩場公聽會及後續協議程序；高規格堤防工程預計將於6月中旬開工。

另外，囚砂區鄰近吉利潭，光復鄉代表會前副主席蔡智輝表示，吉利潭是日據時期遺留下來的儲木池，也是原生動物棲地、阿美族戲水與祈雨場所，希望河川署另找囚砂地點；光復鄉公所也擔憂，工程恐影響地方觀光發展。

吳明華表示，吉利潭並未列入囚砂畫設範圍，目前聯絡道路雖有土砂碎石，後續將協助鄉公所改善鋪設。

馬太鞍溪囚砂區鄰近吉利潭，光復鄉公所擔憂工程恐影響地方觀光發展。記者王思慧／攝影
馬太鞍溪囚砂區鄰近吉利潭，光復鄉公所擔憂工程恐影響地方觀光發展。記者王思慧／攝影

馬太鞍溪 農民 光復鄉

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