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宜蘭為淨零轉型做了哪些？「宜路前行」成果展 永續不遺落任何人

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「宜蘭淨零公正轉型2.0計畫成果」分享觀摩在羅文化工場舉行3天。圖／環保局提供
「宜蘭淨零公正轉型2.0計畫成果」分享觀摩在羅文化工場舉行3天。圖／環保局提供

因應全球氣候變遷與2050淨零排放目標，宜蘭縣政府與國家發展委員會今天在羅東文化工場辦理「J-Path宜路前行：宜蘭淨零公正轉型2.0計畫」成果分享觀摩，代理縣長林茂盛與國家發展委員會號召多所大專院校與地方創生團隊，展現宜蘭在推動淨零轉型過程中，落實「不遺落任何人」的行動成果。

林茂盛表示，延續前二年認知培力，今年「公正轉型2.0計畫」更加深入地方需求，聚焦於「強化韌性」、「培育人才」與「建構治理平台」三面向，為期3天的成果展特別選在開放性與青年代表性的羅東文化工場辦理，把政策轉化為民眾可感知的日常實踐。

展區規劃「零」距離轉型做為策展核心，強調互動性、故事性與公共參與，展覽跳脫政策宣導，改採「田野紀錄」與「未來生活提案」敘事風格，呈現計畫從議題辨識、利害關係人溝通、地方工作坊、教育培力、產業輔導到治理平台建構之過程。

策展材料使用環保蜂巢紙板、回收木棧板等作為展架與空間裝置，傳達循環、再生與低碳實踐之意象。

展覽規劃3大主題旅程：A區「韌性家園—當風災來臨時」，聚焦於偏鄉電網韌性與社區能源自主議題；B區「綠領未來—L.I.F.E.綠色生活學院」，呈現宜蘭淨零轉型過程中，推動綠領人才培育及產業碳管理能力提升成果；最重要的C區「對話共治—聽見轉型的聲音」，聚焦於跨局處協作、第三方中介組織參與、地方社群對話及青年與學校共學，展出青年團隊與內城國中小共創的能源田野調查與「能源獸」藝術作品。

成果展入口特別建置「淨零公正轉型政策投票牆」，民眾可使用不同顏色的球作為「公正轉型承諾幣」，針對社區能源自主、綠色人才培育、能源走讀田野調查等行動，投下最願意支持的項目。成果展5月26日至5月29日，環保局邀請民眾前往羅東文化工場文化客廳與宜蘭青年交流中心參觀，更多展覽資訊，可上「J-Path」FB 專頁查詢。

展覽使用蜂巢紙板及回收木棧板作為展架，很環保。圖／環保局提供
展覽使用蜂巢紙板及回收木棧板作為展架，很環保。圖／環保局提供

全民共創設計，淨零公正轉型政策投票牆，歡迎民眾投票。圖／環保局提供
全民共創設計，淨零公正轉型政策投票牆，歡迎民眾投票。圖／環保局提供

宜蘭淨零公正轉型政策投票牆，歡迎大家來投票。圖／環保局提供
宜蘭淨零公正轉型政策投票牆，歡迎大家來投票。圖／環保局提供

宜蘭 林茂盛 淨零

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