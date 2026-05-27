中央治水經費台東零補助 地方炸鍋縣府喊不公平

經濟部水利署近日完成「115至118年新一批治水計畫」初審，屏東縣共獲核定24案，總經費高達78億4400萬元；然而同樣長年飽受颱風豪雨侵襲的台東縣，這次河川治理補助卻意外「掛零」，引發地方震驚與不滿。台東縣政府直言，不僅感到遺憾，更認為對台東相當不公平。

縣府建設處長蔡勝雄表示，縣府今年曾向中央爭取太平溪治理計畫，總經費約4.5億元，內容包括河道疏濬、防洪及相關整治工程，希望改善太平溪長年淤砂與暴漲問題。不過，本月初經濟部水利署召開審查會議後，因台東在財劃法中被列為第一級財力等級，經行政院主計總處及水利署評估後，最終決定不予補助，等同「0元」。

蔡勝雄指出，台東地形狹長、河川短急，每逢颱風或豪雨，幾乎都面臨溪水暴漲、道路中斷及土石沖刷等問題，長期仰賴中央經費協助辦理災修與治理工程，如今補助突然中斷，對地方防災衝擊相當大。

他坦言，目前縣府只能以有限的地方預算勉強支應，「能做多少算多少」，但面對龐大的治水需求，地方財政根本難以全面負擔。

其中，太平溪近年淤砂問題尤其嚴重，不少民眾擔心，若再遇上強颱或豪雨，恐怕重演過去溪水暴漲甚至危及周邊安全的情況。

有住在太平溪附近的居民就無奈表示，「每次颱風來大家都提心吊膽，現在中央不補助，難道要等真的出事才重視嗎？」也有民眾質疑，「屏東有78億，台東卻一毛都沒有，這樣真的合理嗎？」

除了太平溪治理受影響外，蔡勝雄也透露，目前包括下水道建設及其他河川災修工程，同樣面臨中央補助縮減甚至中斷問題，後續恐怕影響整體防洪與公共工程進度。

消息傳出後，也引發地方熱議，不少鄉民直言，台東每年承受颱風與豪雨風險，卻在關鍵治水經費上遭到忽視，「東部不能總是最後一個被想到」。