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等了2年終於拆了！花蓮馥邑京華6棟大樓全拆 152戶災民盼重返家園
花蓮市馥邑京華大樓因403強震受損，經評估6棟須全拆，今天舉行破垣典禮。國土署表示，中央全額補助約1.25億元拆除及安置經費，讓152戶受災居民早日返家；有住戶表示，「等了2年終於動工」，盼工程順利，加速都更重建盡快恢復正常生活。
國土署長蔡長展指出，馥邑京華是403震災最後一件待拆案件，A至F棟共152戶、地上15層地下2層，將採「由上而下、逐層拆除」工法，工期約6個月；因周邊鄰房多為30年以上建築，縣府已完成鄰房現況調查與影像紀錄，並針對292戶鄰屋提供臨時安置措施，確保施工期間安全。
蔡長展表示，未來預計投入高達13億元推動後續重建與都更計畫，馥邑京華整個重建完成，依照目前興建房屋的狀況，最快3年完工。
大樓更新會莊姓委員表示，目前已成立更新會，並召開4次大會，朝原地重建方向推進。由於花蓮較少都市更新案例，住戶需要齊心合作，後續將委由估價師與建築師評估重建費用，再依都更程序推動重建。
花蓮縣政府建設處副處長張志豪表示，原本僅規畫拆除A棟，但因6棟地下室與基礎結構相連，若單獨拆除將造成整體配重失衡，恐影響其他棟安全，經多方討論後形成6棟全拆共識，也有利後續整體都更規畫，拆除工程第一個月先不會封路，預計7月才會交通管制。
謝姓住戶說，震災後一家6口被迫分散租屋，生活與經濟壓力沉重，如今看到大樓即將拆除，雖然不捨，但也代表距離回家更近一步，希望工程順利，也盼政府延長租金補助，減輕負擔。另一名梁姓住戶則說，目前暫住慈濟援建的大愛屋，但「畢竟不是自己的家」希望拆除與重建作業能加快，早日恢復平靜生活。
立委傅崐萁表示，後續若有不足經費，中央將全力協助，也盼國土署持續媒合營建量能，加速重建進度。
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