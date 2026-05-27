快訊

育兒減工時全國上路 12歲以下家長每日少工1小時、薪水照發可獲補助

李多慧穿北一女制服熱舞遭校友開轟 本尊親回應了

傳訊金溥聰「停止傷害馬英九」？馬以南聲明：願出庭提供證據

聽新聞
0:00 / 0:00

等了2年終於拆了！花蓮馥邑京華6棟大樓全拆 152戶災民盼重返家園

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市馥邑京華大樓因403強震受損，經評估6棟須全拆，今天舉行破垣典禮，中央全額補助約1.25億元拆除及安置經費，讓152戶受災居民早日返家。記者王思慧／攝影
花蓮市馥邑京華大樓因403強震受損，經評估6棟須全拆，今天舉行破垣典禮，中央全額補助約1.25億元拆除及安置經費，讓152戶受災居民早日返家。記者王思慧／攝影

花蓮市馥邑京華大樓因403強震受損，經評估6棟須全拆，今天舉行破垣典禮。國土署表示，中央全額補助約1.25億元拆除及安置經費，讓152戶受災居民早日返家；有住戶表示，「等了2年終於動工」，盼工程順利，加速都更重建盡快恢復正常生活。

國土署長蔡長展指出，馥邑京華是403震災最後一件待拆案件，A至F棟共152戶、地上15層地下2層，將採「由上而下、逐層拆除」工法，工期約6個月；因周邊鄰房多為30年以上建築，縣府已完成鄰房現況調查與影像紀錄，並針對292戶鄰屋提供臨時安置措施，確保施工期間安全。

蔡長展表示，未來預計投入高達13億元推動後續重建與都更計畫，馥邑京華整個重建完成，依照目前興建房屋的狀況，最快3年完工。

大樓更新會莊姓委員表示，目前已成立更新會，並召開4次大會，朝原地重建方向推進。由於花蓮較少都市更新案例，住戶需要齊心合作，後續將委由估價師與建築師評估重建費用，再依都更程序推動重建。

花蓮縣政府建設處副處長張志豪表示，原本僅規畫拆除A棟，但因6棟地下室與基礎結構相連，若單獨拆除將造成整體配重失衡，恐影響其他棟安全，經多方討論後形成6棟全拆共識，也有利後續整體都更規畫，拆除工程第一個月先不會封路，預計7月才會交通管制。

謝姓住戶說，震災後一家6口被迫分散租屋，生活與經濟壓力沉重，如今看到大樓即將拆除，雖然不捨，但也代表距離回家更近一步，希望工程順利，也盼政府延長租金補助，減輕負擔。另一名梁姓住戶則說，目前暫住慈濟援建的大愛屋，但「畢竟不是自己的家」希望拆除與重建作業能加快，早日恢復平靜生活。

立委傅崐萁表示，後續若有不足經費，中央將全力協助，也盼國土署持續媒合營建量能，加速重建進度。

花蓮市馥邑京華大樓因403強震受損，經評估6棟須全拆，今天舉行破垣典禮。記者王思慧／攝影
花蓮市馥邑京華大樓因403強震受損，經評估6棟須全拆，今天舉行破垣典禮。記者王思慧／攝影

花蓮市馥邑京華大樓因403強震受損，經評估6棟須全拆，今天舉行破垣典禮，中央全額補助約1.25億元拆除及安置經費，讓152戶受災居民早日返家。記者王思慧／攝影
花蓮市馥邑京華大樓因403強震受損，經評估6棟須全拆，今天舉行破垣典禮，中央全額補助約1.25億元拆除及安置經費，讓152戶受災居民早日返家。記者王思慧／攝影

花蓮市馥邑京華大樓因403強震受損，經評估6棟須全拆，今天舉行破垣典禮，中央全額補助約1.25億元拆除及安置經費，讓152戶受災居民早日返家。記者王思慧／攝影
花蓮市馥邑京華大樓因403強震受損，經評估6棟須全拆，今天舉行破垣典禮，中央全額補助約1.25億元拆除及安置經費，讓152戶受災居民早日返家。記者王思慧／攝影

花蓮市馥邑京華大樓因403強震受損，經評估6棟須全拆，今天舉行破垣典禮，有住戶表示，「等了2年終於動工」，盼工程順利，加速都更重建盡快恢復正常生活。記者王思慧／攝影
花蓮市馥邑京華大樓因403強震受損，經評估6棟須全拆，今天舉行破垣典禮，有住戶表示，「等了2年終於動工」，盼工程順利，加速都更重建盡快恢復正常生活。記者王思慧／攝影

都更 花蓮 國土署

延伸閱讀

花蓮縣府編1.4億整建吉安北昌市場 議員批獨厚自己人

老屋遍布、地籍細碎…高雄捷運美麗島站周邊沒落 都更遇阻力

「人屋雙老」的住宅挑戰

彰化員林火車站前 道路拓寬解壅塞

相關新聞

中央治水經費台東零補助 地方炸鍋縣府喊不公平

經濟部水利署近日完成「115至118年新一批治水計畫」初審，屏東縣共獲核定24案，總經費高達78億4400萬元；然而同樣長年飽受颱風豪雨侵襲的台東縣，這次河川治理補助卻意外「掛零」，引發地方震驚與不滿。台東縣政府直言，不僅感到遺憾，更認為對台東相當不公平。

等了2年終於拆了！花蓮馥邑京華6棟大樓全拆 152戶災民盼重返家園

花蓮市馥邑京華大樓因403強震受損，經評估6棟須全拆，今天舉行破垣典禮。國土署表示，中央全額補助約1.25億元拆除及安置經費，讓152戶受災居民早日返家；有住戶表示，「等了2年終於動工」，盼工程順利，加速都更重建盡快恢復正常生活。

問美食答交通 議員質疑花蓮700萬建置AI旅遊客服好難用

花蓮縣府發展AI智慧觀光，其中700萬元建置旅遊小助理「朱鸝啾啾」，遭質疑成本高出市價2、3倍，且答非所問、效益不明，甚至得標業者的配偶曾有弊案黑歷史；觀光處表示，得標廠商在六都與觀光署都有實績，平台會持續改善精進。

台東活水湖1100公尺只准游小水池？議員喊範圍卻過於侷限

台東活水湖被不少泳客視為全台少數天然長泳場域之一，擁有長達1100公尺水域，但目前實際僅開放約50公尺乘25公尺範圍供民眾下水，引發地方討論。議員簡維國今天在議會總質詢時指出，活水湖條件優越，現行開放範圍卻過於侷限，建議縣府比照西子灣等開放水域管理模式，導入TTPush結合QR Code自主登記系統，讓長泳愛好者能有更完整的使用空間。

長濱漁港反覆淤沙漁民無奈…台東縣府：爭取防波堤外延90公尺

台東縣長濱漁港多年來飽受漂沙困擾，航道反覆淤積，漁民出海提心吊膽。議員高美珠昨在議會質詢時，要求不能只是「清了又淤」，縣府應提出長久解方，改善作業環境。縣府表示，已規畫將防波堤再向外延伸九十公尺，改變漂沙流向，但工程經費因物價上漲，從兩億元加至近三億元，持續向漁業署爭取補助。

宜蘭帶隊出征世界烘焙暨甜品藝術大賽奪佳績 縣府表揚劉建成、武芳草

宜蘭甜品藝術達人在國際舞台發光發熱，具指標性的「2026世界烘焙暨甜品藝術大賽」日前落幕，台灣代表隊在「3D立體果凍藝術」項目表現優異，其中宜蘭縣民劉建成榮獲銀牌、創會理事長武芳草帶領團隊貢獻卓越，代理縣長林茂盛今天表揚兩位，讚揚宜蘭之光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。