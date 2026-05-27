問美食答交通 議員質疑花蓮700萬建置AI旅遊客服好難用

花蓮縣府發展AI智慧觀光，其中700萬元建置旅遊小助理「朱鸝啾啾」，遭質疑成本高出市價2、3倍，且答非所問、效益不明，甚至得標業者的配偶曾有弊案黑歷史；觀光處表示，得標廠商在六都與觀光署都有實績，平台會持續改善精進。

縣議員徐子芳今天質詢時表示，觀光處宣傳朱鸝啾啾「會8種語言、旅遊全覆蓋」，但實際只是AI翻譯，她打聽市場行情，AI模型串接開發、前端介面設計、旅遊資料庫建置、維護費用，最多只要260萬元，但觀光處實際花了700萬元，她質疑溢價2到3倍，還不包括一年250萬元的維護費用。

她實測詢問花蓮市貓頭鷹公園，明明在整修，系統卻回答「有開放」，而富里在地美食僅提供3家，追問卻回答交通資訊，答非所問，還有上限不能問到飽，「這麼難用，用Open的AI就好，為什麼還要花700萬元？」

徐子芳還說，得標廠商負責人的丈夫，10多年前涉入花蓮縣府觀光處採購弊案，被列入拒絕往來的黑名單，具配偶關係的得標廠商今年接連標到觀光處AI客服、觀光網站兩案，合計約1500萬元，引起外界質疑。

徐子芳指出，觀光處共花了1750萬元做AI智慧觀光，使用人數、導流成效都看不到，問題一大堆，AI可以做，但預算不能胡亂花。

觀光處長余明勲說，得標廠商是花蓮業者，他不了解過去的歷史，但這家在六都、觀光署都有實績；至於「朱鸝啾啾」內容，他坦言，資料需要不斷累積，且要有即時性，無法保證百分之百準確，但縣府各局處都會提供文字、照片，也盡量供應即時資訊，並介接氣象署等交通、旅遊資訊，提供給使用者。

徐子芳質疑縣府「用700萬元買人家200萬元的東西」，余明勲直言「我不認同」，平台不只抓取即時資訊，還要檢視、分析是否準確，需要人工作業；他說，目前正加強與觀光業者的串聯，讓查詢轉化成訂單，會持續改善精進。