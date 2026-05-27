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台東活水湖1100公尺只准游小水池？議員喊範圍卻過於侷限

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東活水湖被不少泳客視為全台少數天然長泳場域之一，擁有長達1100公尺水域，但目前實際僅開放約50公尺乘25公尺範圍供民眾下水，引發地方討論。記者尤聰光／攝影
台東活水湖被不少泳客視為全台少數天然長泳場域之一，擁有長達1100公尺水域，但目前實際僅開放約50公尺乘25公尺範圍供民眾下水，引發地方討論。記者尤聰光／攝影

台東活水湖被不少泳客視為全台少數天然長泳場域之一，擁有長達1100公尺水域，但目前實際僅開放約50公尺乘25公尺範圍供民眾下水，引發地方討論。議員簡維國今天在議會總質詢時指出，活水湖條件優越，現行開放範圍卻過於侷限，建議縣府比照西子灣等開放水域管理模式，導入TTPush結合QR Code自主登記系統，讓長泳愛好者能有更完整的使用空間。

縣府國際發展及計畫處長李素琴答詢表示，若結合TTPush系統，技術面問題不大，過去鯉魚山步道就曾設置定位報到功能，未來若活水湖有相關需求，國計處可協助技術支援，但最終仍須由主管單位統整規畫方向。

簡維國表示，活水湖去年已有限度開放，也安排救生人員駐點，不過以整體1100公尺長的水域來看，目前僅開放小區塊供民眾游泳，「這樣的規模其實很可惜」，認為縣府應重新檢討管理思維，不應所有安全責任都由公部門單方面承擔，而是建立使用者自主管理機制。

他建議，可規畫一條約5公尺寬、橫跨全湖的固定長泳水道，方便救生員掌握泳客位置與動態，同時參考高雄西子灣等地的開放水域管理經驗，透過QR Code掃描方式進行下水登記。泳客可利用台東既有的TTPush系統完成報到，自主確認身體狀況後再下水活動。

觀光處長卜敏正則表示，議員提出的長泳水道與自主登記建議，縣府將帶回進一步評估研議。

消息曝光後，也有不少泳客認為，活水湖本身條件優異，如果能兼顧安全與管理，適度擴大開放，不僅有助推廣水域運動，也有機會成為東部重要的長泳訓練基地。

台東 簡維國

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